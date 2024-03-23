Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации третьего в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австралии.
Голландец выиграл свой 35-й в карьере поул и третий в нынешнем сезоне.
26-летний голландец выиграл три последних чемпионата «Формулы-1», одержал победы в первых двух гонках нынешнего сезона.
Вторым будет стартовать испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший. Третьим стал партнер Ферстаппена мексиканец Серхио Перес.
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes не прошел в финал квалификации и стал 11-м.
Гонка Гран-при Австралии состоится 23 марта. Начало — 7:00 мск.
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