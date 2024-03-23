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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»
Второй результат показал Карлос Сайнс-младший, третий — Серхио Перес
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации третьего в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

Голландец выиграл свой 35-й в карьере поул и третий в нынешнем сезоне.

Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Спорт
Фото:Rudy Carezzevoli / Getty Images

26-летний голландец выиграл три последних чемпионата «Формулы-1», одержал победы в первых двух гонках нынешнего сезона.

Вторым будет стартовать испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший. Третьим стал партнер Ферстаппена мексиканец Серхио Перес.

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes не прошел в финал квалификации и стал 11-м.

Гонка Гран-при Австралии состоится 23 марта. Начало — 7:00 мск.

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