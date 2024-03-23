КХЛ отменила матч «Спартака» в плей-офф из-за теракта в «Крокусе»
Четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» не состоится 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Игра будет перенесена на другую дату.
«Спартак» уступает в серии до четырех побед со счетом 1–2.
КХЛ сообщила, что 23 марта состоится только один матч 1/4 финала. «Автомобилист» в Екатеринбурге примет петербургский СКА.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, всего погибли более 60 человек, более 120 пострадали. В больницах Москвы и области, по данным на 09:00 мск, находятся 107 человек.
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