КХЛ отменила матч «Спартака» и «Металлурга» из-за теракта в «Крокусе»

КХЛ отменила матч «Спартака» в плей-офф из-за теракта в «Крокусе»

Четвертый матч серии 1/4 финала между «Спартаком» и «Металлургом» должен был пройти 23 марта в Москве. Игра перенесена на другую дату

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» не состоится 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Игра будет перенесена на другую дату.

«Спартак» уступает в серии до четырех побед со счетом 1–2.

КХЛ сообщила, что 23 марта состоится только один матч 1/4 финала. «Автомобилист» в Екатеринбурге примет петербургский СКА.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, всего погибли более 60 человек, более 120 пострадали. В больницах Москвы и области, по данным на 09:00 мск, находятся 107 человек.