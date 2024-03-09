 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Голландец одержал 56-ю победу в карьере и вторую в нынешнем сезоне. Вторым стал мексиканец Серхио Перес, третьим — монегаск Шарль Леклер
Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем второго в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (отставание 13,643 секунды), третьим стал монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari (+18,639).

Голландец одержал 56-ю победу в карьере, накануне он выиграл свой 34-й поул.

«Гражданская война» в «Формуле-1». За что пытаются убрать главу Red Bull
Спорт
Кристиан Хорнер

26-летний голландец выиграл три последних чемпионата «Формулы-1», первенствовал он и в первой гонке сезона в Бахрейне неделю назад.

Для Ферстаппена это уже девятая победа подряд с учетом гонок прошлого сезона. В 2023 году он установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд (10). Гран-при Саудовской Аравии он выиграл впервые в карьере.

Следующий этап — Гран-при Австралии — пройдет 24 марта. Всего в нынешнем сезоне будет 24 Гран-при.

Читайте на РБК Pro
«Долговая спираль смерти». Почему проблемы в США ведут к росту биткоина
Изменились налоговые соглашения с Кипром. Кому придется платить больше
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Как вернуть долг из-за рубежа, если суды и платежи для России блокированы

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 Макс Ферстаппен
Материалы по теме
Пилот Ferrari пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аппендицита
Спорт
Украденную у пилота «Формулы‑1» Ferrari нашли спустя 28 лет
Общество
Как изменилась «Формула-1», и кто поборется за титул. Главное
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В Курске поврежденную дроном поликлинику откроют 10 марта Общество, 21:52
Папа римский, говоря об Украине, предложил «поднять белый флаг» Политика, 21:50
Алексей Ягудин второй год подряд выиграл турнир по шоу-программам Спорт, 21:43
Роспотребнадзор оценил готовность России к новым вирусам Общество, 21:33
В каких валютах рассчитываются с Россией разные части света. Инфографика Экономика, 21:33
Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» Спорт, 21:27
Байден одобрил финансирование части ведомств до конца сентября Политика, 21:10
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 21:06
«Динамо» в большинстве обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России Спорт, 20:56
В Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов Политика, 20:53
США пригрозили Raiffeisen санкциями за связи с Россией Политика, 20:49
Дипломаты призвали Европу готовиться к выходу США из НАТО при Трампе Политика, 20:32
Польские фермеры после встречи с Туском решили продолжить протесты Политика, 20:21
Guardian рассказала, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ Бизнес, 20:16