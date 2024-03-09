Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем второго в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (отставание 13,643 секунды), третьим стал монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari (+18,639).
Голландец одержал 56-ю победу в карьере, накануне он выиграл свой 34-й поул.
26-летний голландец выиграл три последних чемпионата «Формулы-1», первенствовал он и в первой гонке сезона в Бахрейне неделю назад.
Для Ферстаппена это уже девятая победа подряд с учетом гонок прошлого сезона. В 2023 году он установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд (10). Гран-при Саудовской Аравии он выиграл впервые в карьере.
Следующий этап — Гран-при Австралии — пройдет 24 марта. Всего в нынешнем сезоне будет 24 Гран-при.
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