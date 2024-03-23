Рублев сенсационно проиграл Махачу во втором круге «Мастерса» в Майами

Рублев сенсационно проиграл в первом матче на «Мастерсе» в Майами

Российский теннисист, посеянный в Майами под пятым номером, уступил в двух сетах чеху Томашу Махачу

Андрей Рублев (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.

Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, уступил чеху Томашу Махачу, 60-й ракетку мира, со счетом 4:6, 4:6.

Россиянин начал турнир сразу со второго круга как один из сеянных.

В следующем матче соперником Махача будет Энди Маррей (Великобритания) или Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.