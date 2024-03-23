Рублев сенсационно проиграл в первом матче на «Мастерсе» в Майами
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.
Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, уступил чеху Томашу Махачу, 60-й ракетку мира, со счетом 4:6, 4:6.
Россиянин начал турнир сразу со второго круга как один из сеянных.
В следующем матче соперником Махача будет Энди Маррей (Великобритания) или Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Кадры с тушением пожара в «Крокусе»
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»