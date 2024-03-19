Французский теннисист Казо потерял сознание во время матча на турнире в Майами

Теннисист потерял сознание во время матча на «Мастерсе» в Майами

Француз Артюр Казо почувствовал себя плохо из-за жары во время первого раунда квалификации против соотечественника Гарольда Майо. 21-летний спортсмен покинул корт в инвалидной коляске

Артюр Казо (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Французский теннисист Артюр Казо потерял сознание во время матча первого раунда квалификации на турнире ATP серии «Мастерс» в Майами против соотечественника Гарольда Майо. Как сообщает RMC Sport, 21-летний спортсмен почувствовал себя плохо из-за жары.

Инцидент произошел в третьем сете, Казо вел со счетом 4:6, 7:5, 2:1. При счете 30:30 на подаче Майо Казо рухнул на корт и пролежал там секунд 10, прежде чем ему оказали помощь. В итоге теннисиста увезли с площадки на инвалидной коляске.

Некоторые пользователи в соцсетях раскритиковали Майо за то, что он не обратил внимания на лежащего на корте Казо. «Хватит затевать ложные споры по пустякам. Он плохо себя чувствовал на протяжении нескольких розыгрышей, у него были судороги. Я не видел, как он упал, и подумал, что он лежит из-за судорог. Когда я понял, что это было серьезно, то сразу подошел к нему и очень волновался», — сказал Майо.

Казо занимает 74-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Майами завершится 31 марта. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.