Теннисист потерял сознание во время матча на «Мастерсе» в Майами
Французский теннисист Артюр Казо потерял сознание во время матча первого раунда квалификации на турнире ATP серии «Мастерс» в Майами против соотечественника Гарольда Майо. Как сообщает RMC Sport, 21-летний спортсмен почувствовал себя плохо из-за жары.
Инцидент произошел в третьем сете, Казо вел со счетом 4:6, 7:5, 2:1. При счете 30:30 на подаче Майо Казо рухнул на корт и пролежал там секунд 10, прежде чем ему оказали помощь. В итоге теннисиста увезли с площадки на инвалидной коляске.
Некоторые пользователи в соцсетях раскритиковали Майо за то, что он не обратил внимания на лежащего на корте Казо. «Хватит затевать ложные споры по пустякам. Он плохо себя чувствовал на протяжении нескольких розыгрышей, у него были судороги. Я не видел, как он упал, и подумал, что он лежит из-за судорог. Когда я понял, что это было серьезно, то сразу подошел к нему и очень волновался», — сказал Майо.
Казо занимает 74-е место в рейтинге ATP.
Турнир в Майами завершится 31 марта. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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