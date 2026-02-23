 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Олимпийские игры 2026 года объявлены закрытыми

Сюжет
Олимпиада-2026
Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр проходит на древнеримском стадионе «Арена ди Верона»
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объявила закрытыми XXV зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпийский огонь также официально погас.

Церемония закрытия Олимпийских игр 2026 года проходит в Вероне, «РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии.

Мероприятие проходит на древнеримском стадионе «Арена ди Верона», который был построен еще в I веке нашей эры. Современная вместительность арены — 15 тыс. зрителей.

Завершилась церемония закрытия. Что произошло на Олимпиаде
Спорт
Фото:Andreas Rentz / Getty Images

Церемония состояла из нескольких этапов: вынос флагов стран-участниц, парад спортсменов, награждение призеров женского и мужского лыжных марафонов, спуск олимпийского флага и его передача следующим хозяевам зимних Олимпийских игр — они в 2030 году пройдут во Французских Альпах.

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходила с 6 по 22 февраля. Сборная Норвегии стала победителем в медальном зачете (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград), обновив рекорды по количеству золота и по общему числу медалей на одних зимних Играх.

На Играх выступили 13 российских спортсменов, на их счету одна медаль — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте.

Российские и белорусские спортсмены, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, приняли участие в общем параде олимпийцев на церемонии закрытия.

Теги
Олимпиада-2026 Церемония закрытия Зимних Игр
