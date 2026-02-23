Олимпийские игры 2026 года объявлены закрытыми

Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр проходит на древнеримском стадионе «Арена ди Верона»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объявила закрытыми XXV зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпийский огонь также официально погас.

Церемония закрытия Олимпийских игр 2026 года проходит в Вероне, «РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии.

Мероприятие проходит на древнеримском стадионе «Арена ди Верона», который был построен еще в I веке нашей эры. Современная вместительность арены — 15 тыс. зрителей.

Церемония состояла из нескольких этапов: вынос флагов стран-участниц, парад спортсменов, награждение призеров женского и мужского лыжных марафонов, спуск олимпийского флага и его передача следующим хозяевам зимних Олимпийских игр — они в 2030 году пройдут во Французских Альпах.

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходила с 6 по 22 февраля. Сборная Норвегии стала победителем в медальном зачете (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград), обновив рекорды по количеству золота и по общему числу медалей на одних зимних Играх.

На Играх выступили 13 российских спортсменов, на их счету одна медаль — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте.

Российские и белорусские спортсмены, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, приняли участие в общем параде олимпийцев на церемонии закрытия.