Гол и пас Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» в АПЛ

Матч в Манчестере завершился победой гостей со счетом 2:0. Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который записал на свой счет гол и пас в обоих матчах сезона против действующего чемпиона

Фото: Alex Pantling / Getty Images

Лидер Английской премьер-лиги «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Манчестер Сити» в 26-м туре со счетом 2:0.

Мячи забили Мохамед Салах (14-я минута) и Доминик Собослаи (37). Оба записали на свой счет по голевой передаче.

На 56-й минуте Кертису Джонсу не засчитали гол после видеопросмотра.

Салах забил гол и сделал результативный пас в 49-м матче за карьеру в топ-5 лигах Европы. С сезона 2006/07, когда стала доступна соответствующая статистика, больше таких матчей было только у Лионеля Месси (102) и Криштиану Роналду (65).

Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который записал на свой счет гол и пас в обоих матчах сезона против действующего чемпиона, отмечает Opta.

«Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице c отрывом в 11 баллов от «Арсенала» (у него игра в запасе).

У «Сити» 44 очка и четвертое место, клуб впервые с июля 2020 года отстает от лидера таблицы на 20 очков (тогда чемпионом стал «Ливерпуль»).