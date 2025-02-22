«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в АПЛ, уступая 0:2
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Эвертоном» со счетом 2:2 в гостевом матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе хозяев голы забили Бету (19-я минута) и Абдулайе Дукуре (33). У гостей отличились Бруну Фернандеш (72) и Мануэль Угарте (80).
Бруну Фернандеш — первый игрок «Манчестер Юнайтед», забивший гол прямым ударом со штрафного в АПЛ после Криштиану Роналду против «Норвича» в апреле 2022 года, сообщает Opta.
«Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 31 очком расположился на 12-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 26 февраля примет «Ипсвич», «Эвертон» в тот же день в гостях сыграет с «Брентфордом».
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