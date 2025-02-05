Глава РПЛ нашел оптимизм в словах чиновника УЕФА о возвращении России
Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил «Матч ТВ», что в него вселили оптимизм слова директора отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зорана Лаковича о возможном возвращении сборной России.
Лакович 2 февраля заявил, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году.
«Думаю и надеюсь, это определенный сигнал. Раньше я такого не слышал. Такого уровня функционер выверяет каждое слово. Я сидел с ним рядом, но не задавал дополнительные вопросы. То, что я услышал, вселило в меня определенный оптимизм», — сказал Алаев.
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.
Генсек РФС Максим Митрофанов в ноябре 2024-го заявлял, что 60–70% стран поддержат возвращение сборной России на международные турниры.
Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.
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