Глава РПЛ нашел оптимизм в словах чиновника УЕФА о возвращении России

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что надеется на возвращение сборной России на международные соревнования в 2025 году. По словам Александра Алаева, «это определенный сигнал»

Александр Алаев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил «Матч ТВ», что в него вселили оптимизм слова директора отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зорана Лаковича о возможном возвращении сборной России.

Лакович 2 февраля заявил, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году.

«Думаю и надеюсь, это определенный сигнал. Раньше я такого не слышал. Такого уровня функционер выверяет каждое слово. Я сидел с ним рядом, но не задавал дополнительные вопросы. То, что я услышал, вселило в меня определенный оптимизм», — сказал Алаев.

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Генсек РФС Максим Митрофанов в ноябре 2024-го заявлял, что 60–70% стран поддержат возвращение сборной России на международные турниры.

Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.