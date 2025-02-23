Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака» в КХЛ

Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака», у Шипачева 300-й гол в КХЛ

Минчане победили со счетом 3:0, у Демченко шестой матч без пропущенных шайб, у Шипачева — 300-й гол в КХЛ. «Спартак» в случае победы вышел бы в плей-офф

Вадим Шипачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили Кристофер Тирни (2-я минута), Вадим Шипачев (30) и Вадим Мороз (60).

Голкипер минчан Василий Демченко отразил все 33 броска, в шестой раз в сезоне сыграв на ноль. Шипачев забил 300-й гол в КХЛ.

В случае победы «Спартак» гарантировал бы себе участие в плей-офф.

«Спартак» проиграл впервые за четыре матча и занимает второе место в Западной конференции. У минчан четыре победы подряд и пятая строчка.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» победил в Челябинске лидера Восточной конференции «Трактор» со счетом 3:1.