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Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака» в КХЛ

Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака», у Шипачева 300-й гол в КХЛ
Минчане победили со счетом 3:0, у Демченко шестой матч без пропущенных шайб, у Шипачева — 300-й гол в КХЛ. «Спартак» в случае победы вышел бы в плей-офф
Вадим Шипачев
Вадим Шипачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили Кристофер Тирни (2-я минута), Вадим Шипачев (30) и Вадим Мороз (60).

Голкипер минчан Василий Демченко отразил все 33 броска, в шестой раз в сезоне сыграв на ноль. Шипачев забил 300-й гол в КХЛ.

Шипачев вторым в истории КХЛ забросил 300 шайб
Спорт
Вадим Шипачев

В случае победы «Спартак» гарантировал бы себе участие в плей-офф.

«Спартак» проиграл впервые за четыре матча и занимает второе место в Западной конференции. У минчан четыре победы подряд и пятая строчка.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» победил в Челябинске лидера Восточной конференции «Трактор» со счетом 3:1.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск ХК Спартак Вадим Шипачев
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