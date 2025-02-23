Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака» в КХЛ
Московский «Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Шайбы забросили Кристофер Тирни (2-я минута), Вадим Шипачев (30) и Вадим Мороз (60).
Голкипер минчан Василий Демченко отразил все 33 броска, в шестой раз в сезоне сыграв на ноль. Шипачев забил 300-й гол в КХЛ.
В случае победы «Спартак» гарантировал бы себе участие в плей-офф.
«Спартак» проиграл впервые за четыре матча и занимает второе место в Западной конференции. У минчан четыре победы подряд и пятая строчка.
В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» победил в Челябинске лидера Восточной конференции «Трактор» со счетом 3:1.
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