 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Американская горнолыжница Шиффрин одержала сотую победу в Кубке мира

Горнолыжница Шиффрин первой в истории одержала сто побед в Кубке мира
Микаэла Шиффрин дважды неудачно выступила в гигантском слаломе на этапе в итальянском Сестриере, но в слаломе одержала победу и повторила рекорд Ингемара Стенмарка по числу подиумов
Микаэла Шиффрин
Микаэла Шиффрин (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Двукратная олимпийская чемпионка в горнолыжном спорте американка Микаэла Шиффрин стала первой в слаломе в итальянском Сестриере, одержав сотую победу на этапах Кубка мира в карьере.

Шиффрин на 0,61 секунды опередила хорватку Зринку Лютич и на 0,64 секунды — американку Полу Молтцан.

В Сестриере Шиффрин ранее дважды стартовала в гигантском слаломе — в пятницу стала 25-й, а в субботу впервые с 2012 года финишировала в первой попытке за пределами первой тридцатки.

Ранее в феврале американка призналась, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство после ноябрьского падения в гигантском слаломе на соревнованиях в США (тогда она получила глубокую колотую рану живота), из-за чего она не стала защищать титул чемпионки мира в этой дисциплине.

Американская горнолыжница не будет защищать титул чемпионки из-за ПТСР
Спорт
Микаэла Шиффрин

Шиффрин 29 лет, она рекордсменка по победам в горнолыжном Кубке мира и повторила рекорд по числу попаданий в призеры, принадлежавший шведу Ингемару Стенмарку (155).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
горнолыжники
Материалы по теме
Горнолыжницу ввели в искусственную кому после падения перед этапом КМ
Спорт
Горнолыжника эвакуировали на вертолете после падения перед этапом КМ
Спорт
Третьего горнолыжника увезли на вертолете с травмой с трассы ОИ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Как перевести 99% оптовых продаж в онлайн — кейс Akkermann CementОтрасли, 16:40
Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака» в КХЛСпорт, 16:28
Истребители ЦАХАЛ пролетели над Бейрутом во время похорон НасраллыПолитика, 16:16
Американская горнолыжница Шиффрин одержала сотую победу в Кубке мираСпорт, 16:13
В Киеве сочли сделку с США по ресурсам «прекрасной возможностью»Политика, 16:02
Как отмена бумажных марок повлияет на табачный рынокОтрасли, 15:50
Крикет и онлайн: что нужно знать о рекламном рынке ИндииОтрасли, 15:40
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Шипачев вторым в истории КХЛ забросил 300 шайбСпорт, 15:37
Летевший из Москвы на Кубу самолет экстренно сел в ПулковоОбщество, 15:32
На Урале арестовали обвиняемого в похищении и избиении несовершеннолетнейОбщество, 15:22
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 15:15
Кремлев предложил провести третий бой Бивола и Бетербиева в «Лужниках»Спорт, 15:08
В Швейцарии назвали условие отправки военных на УкраинуПолитика, 15:05
Мантуров назвал условия возвращения в Россию иностранных компанийБизнес, 14:46