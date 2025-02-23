Американская горнолыжница Шиффрин одержала сотую победу в Кубке мира
Двукратная олимпийская чемпионка в горнолыжном спорте американка Микаэла Шиффрин стала первой в слаломе в итальянском Сестриере, одержав сотую победу на этапах Кубка мира в карьере.
Шиффрин на 0,61 секунды опередила хорватку Зринку Лютич и на 0,64 секунды — американку Полу Молтцан.
В Сестриере Шиффрин ранее дважды стартовала в гигантском слаломе — в пятницу стала 25-й, а в субботу впервые с 2012 года финишировала в первой попытке за пределами первой тридцатки.
Ранее в феврале американка призналась, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство после ноябрьского падения в гигантском слаломе на соревнованиях в США (тогда она получила глубокую колотую рану живота), из-за чего она не стала защищать титул чемпионки мира в этой дисциплине.
Шиффрин 29 лет, она рекордсменка по победам в горнолыжном Кубке мира и повторила рекорд по числу попаданий в призеры, принадлежавший шведу Ингемару Стенмарку (155).
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