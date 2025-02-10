Американская горнолыжница не будет защищать титул чемпионки из-за ПТСР
Американская рекордсменка по победам на этапах горнолыжного Кубка мира Микаэла Шиффрин заявила AP, что не будет защищать титул чемпионки мира в гигантском слаломе из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Чемпионат мира стартовал 4 февраля в австрийском Зальбах-Хинтерглемме. Шиффрин в ноябре на соревнованиях в этой дисциплине в США упала и получила глубокую колотую рану живота, серьезно повредив косые мышцы. По ее словам, травма была «в миллиметре от катастрофической».
Горнолыжница заявила, что не может выйти на новый уровень скорости и вкладывать силы в повороты из-за «ментального блока».
«Честно говоря, я действительно не ожидала, что испытаю столько психологических и посттравматических проблем в гигантском слаломе из-за своей травмы», — сказала спортсменка.
На чемпионате мира Шиффрин рассчитывает выступить в слаломе.
Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, на ее счету 99 побед в Кубке мира в различных дисциплинах.
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