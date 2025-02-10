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Американская горнолыжница не будет защищать титул чемпионки из-за ПТСР

Американская горнолыжница Шиффрин не будет защищать титул чемпионки из-за ПТСР
Микаэла Шиффрин в ноябре получила колотую рану живота, упав в гигантском слаломе на соревнованиях в США, и с тех пор испытывает психологические проблемы. На ЧМ в Австрии она не будет участвовать в этой дисциплине
Микаэла Шиффрин
Микаэла Шиффрин (Фото: Paul Brechu / Agence Zoom / Getty Images)

Американская рекордсменка по победам на этапах горнолыжного Кубка мира Микаэла Шиффрин заявила AP, что не будет защищать титул чемпионки мира в гигантском слаломе из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Чемпионат мира стартовал 4 февраля в австрийском Зальбах-Хинтерглемме. Шиффрин в ноябре на соревнованиях в этой дисциплине в США упала и получила глубокую колотую рану живота, серьезно повредив косые мышцы. По ее словам, травма была «в миллиметре от катастрофической».

Горнолыжница заявила, что не может выйти на новый уровень скорости и вкладывать силы в повороты из-за «ментального блока».

«Честно говоря, я действительно не ожидала, что испытаю столько психологических и посттравматических проблем в гигантском слаломе из-за своей травмы», — сказала спортсменка.

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На чемпионате мира Шиффрин рассчитывает выступить в слаломе.

Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, на ее счету 99 побед в Кубке мира в различных дисциплинах.

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