Емельяненко призвал уволить судью реванша Бивола и Бетербиева

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева судейским решением, однако один из арбитров поединка насчитал ничью в бою. Александр Емельяненко считает, что российским боксерам необходимо провести третий поединок

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Судью, который в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым посчитал ничью, необходимо уволить. Такое мнение «РБК Спорт» выразил российский боец ММА Александр Емельяненко.

Бивол в ночь на 23 февраля победил Бетербиева судейским решением со счетом 114:114, 116:112, 115:113. Арбитр Джин Лэйн насчитал ничью: он отдал Бетербиеву раунды с третьего по шестой, а также 10-й и 12-й.

«Уволить этого судью. Ну какая ничья? Ну это вообще надо быть бестолковым судьей, чтобы в такой чистой, искренней работе усомниться в победе Бивола. Он его весь бой бил и бил, контратаковал, наносил удары. Я вообще не понимаю, как так. Уволить его и в следующий раз организации надо подбирать более квалифицированных судей», — сказал Емельяненко.

По мнению Емельяненко, Бивол победил за счет того, что «не стоял на месте и не шел в рубку». «Бивол выиграл за счет того, что он двигался, смещался и не давал Бетербиеву прицелиться. Не давал ему возможности попасть по себе. Постоянно смещался, смещался и очень хорошо проводил контратаки, бил навстречу».

Емельяненко считает, что Бетербиеву не хватило «игровой манеры». «Бетербиев просто шел вперед, чтобы ударить, а Бивол каждый раз смещался и бил, он не стоял у Артура под прицелом. А Бетербиев никак не мог сориентироваться и провести атаку. Если взять по раундам, за Бетербиевым три раунда — остальное за Биволом».

Россияне провели второй бой, в октябре 2024 года Бетербиев победил единогласным решением судей. Емельяненко отметил, что российским боксерам необходимо провести третий поединок.

«Я считаю, что стоит проводить третий бой, потому что сейчас очень спорно. Одна победа за одним, вторая — за другим, и третий бой как раз необходим. Он расставит все точки над i. Там будет понятно, кто из них лучше, кто из них чемпион. Два боя за каждым — по одной победе. Третий бой как раз все прояснит и выяснит. Бетербиев сделает выводы над ошибками. По-другому подойдет к этому поединку», — заключил он.

Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

40-летний Бетерибев потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 21 победе. У 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение.