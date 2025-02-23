Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели реванш за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. «РБК Спорт» провел онлайн-трансляцию главного боя года

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. Мнение судей — 114:114, 116:112, 115:113. Артур Бетербиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Раунд 12

2:49 Финальный раунд! Бетербиев понимает, что ему необходим нокаут для того, чтобы сохранить свои пояса. Артур выбирает момент для своих атак, а Дмитрий пытается поймать оппонента на встречном движении. Идут в размен спортсмены!

Раунд 11

2:45 Навязывает свой рисунок Бетербиев, который включился в поединок. Но на кураже действует Бивол, удары которого доходят до Артура. Все, что Дмитрий выбрасывает, доходит до цели. Потрясающий обмен ударами в концовке раунда.

Раунд 10

2:41 Активнее начинает Бетербиев, но Бивол здорово бьет «по этажам» Артура. Хорошо работает ногами Дмитрий. Заметно уменьшились шансы Бетербиева на победу.

Раунд 9

2:37 Спортсмены обмениваются сериями. Точнее бьет Бетербиев, однако отвечает ему Бивол. На последней минуте раунда жесткий обмен ударами.

Раунд 8

2:33 Первую половину восьмого раунда Бивол выглядит уверенне, его удары доходят чаще. Постоянно задействована его передняя рука. Довольно близкий раунд проводят спортсмены, но Бивол выглядел лучше.

Раунд 7

2:29 Ровный раунд проводят боксеры. В роли активного второго номера находится Бивол. Инициатива все же за действующим чемпионом. Однако в концовке раунда Дмитрий выглядил лучше.

Раунд 6

2:25 Перехватил инициативу Бетербиев, который прочувствовал дистанцию. Бивол берет длительные паузы, Артур активнее. Взорвался в концовке раунда Дмитрий. Небольшая гематома образовалась у Бивола.

Раунд 5

2:21 Больше минуты раунда Бивол защищается от Бетербиева. К середине трехминутки Дмитрий наносит свои удары, но активнее Артур. Проходят удары действующего чемпиона.

Раунд 4

2:16 Бетербиев идет вперед. Проходят плотные прострелы от Артура, который пытается включиться и перехватить инициативу. Опускает руки Бивол, но к концу раунда потихоньку наносит удары по Артуру. Больше ущерба в раунде нанес Бетербиев.

Раунд 3

2:12 Плотные удары наносит Бетербиев. Однако вновь хорошие комбинации проводит Бивол, которые доходят до Артура. Дмитрий наносит встречные удары на Бетербиева. Заметно активнее Бивол во втором поединке, в отличие от первого. Шикарный размен ударами в конце третьего раунда.

Раунд 2

2:08 С первых минут Бетербиев включился! Однако к середине раунда Бивол перехватил инициативу, нанеся серию точных ударов. Уверенно Дмитрий проводит второй раунд.

Раунд 1

2:03 Стартовал бой за звание абсолютного чемпиона мира! Бетербиев не пошел драться с первых минут. Оба бойца подбирают удобную дистанцию. Доходят удары Дмитрия Бивола до оппонента, который более активен в первом раунде.

1:55 Первым на бой выходит Дмитрий Бивол выходит под Виктора Цоя. След за ним появляется Артур Бетербиев. Бой начнется с минуты на минуту.

Реванш между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, состоявшийся в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева раздельным решением судей (114-114, 115-113, 116-112).

40-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

Бетербиев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа, при этом прошлые поединки он завершал досрочно.

34-летний Бивол после боя с Бетербиевым потерпел первое поражение в карьере при 23 победах.

По словам промоутера Боба Арума, за первый бой оба боксера получили рекордные для себя $10 млн. В промоутерской компании Top Rank заявили, что в реванше общий гонорар по сравнению с первым поединком вырастет минимум в два раза. «Но это будет как минимум вдвое больший гонорар», — сказали в Top Rank.