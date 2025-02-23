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Бетербиев захотел провести третий бой против Бивола после поражения

Боксер Бетербиев захотел провести третий бой против Бивола после поражения
После боя Артур Бетербиев заявил, что теперь настало его время сделать камбэк. Ранее он проиграл Дмитрию Биволу в чемпионском бою-реванше. Первый поединок завершился победой Бетербиева
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев (Фото: Lantyukhov Sergey / Global look press)

Боксер Артур Бетербиев выразил желание провести третий бой против Дмитрия Бивола. Об этом он заявил сразу после поединка который прошел в ночь на воскресенье.

«Не хочу говорить о решении, поздравление Биволу. Мусульмане всегда говорят Альхамдуллилях. В чем разница между первым и вторым боем? Не знаю, теперь мое время делать камбэк. Третий бой... не от меня зависит, но я бы хотел», — сказал Бетербиев.

Ранее в ночь на воскресенье Бетербиев уступил Биволу и лишился титула абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113. Первый бой между соперниками завершился победой Бетербиева.

Таким образом, Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

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