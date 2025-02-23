Бетербиев захотел провести третий бой против Бивола после поражения
Боксер Артур Бетербиев выразил желание провести третий бой против Дмитрия Бивола. Об этом он заявил сразу после поединка который прошел в ночь на воскресенье.
«Не хочу говорить о решении, поздравление Биволу. Мусульмане всегда говорят Альхамдуллилях. В чем разница между первым и вторым боем? Не знаю, теперь мое время делать камбэк. Третий бой... не от меня зависит, но я бы хотел», — сказал Бетербиев.
Ранее в ночь на воскресенье Бетербиев уступил Биволу и лишился титула абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113. Первый бой между соперниками завершился победой Бетербиева.
Таким образом, Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.
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