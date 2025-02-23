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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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«Вашингтон» забросил восемь шайб «Питтсбургу», но Овечкин очков не набрал

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
«Кэпиталз» победили со счетом 8:3, но у их капитана прервалась серия из пяти матчей с набранными очками
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Этен Фрэнк (6-я минута), Мартин Фехервари (22), Джейкоб Чикран (31, 35), Алексей Протас (35), Том Уилсон (39), Дилан Строум (54) и Брэндон Дьюхейм (58). У проигравших отличились Крис Летанг (19), Сидни Кросби (27) и Дэнтон Хайнен (55).

У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина прервалась серия из пяти матчей с набранными очками. В нынешнем сезоне у него 43 (26+17) очка в 40 играх.

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Александр Овечкин

На счету 39-летнего Овечкина 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 15 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, который восстановился от травмы колена, отметился голевой передачей.

«Вашингтон» набрал 82 очка в 56 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Питтсбург» с 55 очками в 58 встречах расположился на 15-й строчке.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Малкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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