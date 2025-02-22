Малкин восстановился от травмы колена и сыграет с «Вашингтоном» Овечкина

Российский форвард «Питтсбурга» пропустил шесть последних матчей регулярного чемпионата НХЛ

Евгений Малкин (Фото: Mike Mulholland / Getty Images)

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» вывел из списка травмированных российского форварда Евгения Малкина. Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

38-летний нападающий сыграет в предстоящем 22 февраля матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз» (начало в 23:00).

Малкин получил травму колена в столкновении с соперником в игре с «Сиэтл Кракен» 26 января (1:4), россиянин провел на льду всего три минуты. После этого он пропустил шесть игр.

В текущем сезоне Малкин провел 47 матчей, забросив девять шайб и набрав 34 очка.

«Питтсбург» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 57 встречах. «Вашингтон», капитаном которого является Александр Овечкин, лидирует с 80 очками в 55 матчах.