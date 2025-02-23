Непобежденный чемпион WBC в легком весе выиграл 23-й бой в карьере

Американец Шакур Стивенсон нокаутировал британца Джоша Пэдли, нанеся тому первое поражение в карьере

Шакур Стивенсон и Джош Пэдли (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Американец Шакур Стивенсон победил британца Джоша Пэдли и защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок в Эр-Рияде завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

На счету 27-летнего Стивенсона 23 победы в 23 поединках на профессиональном ринге. Титул WBC он защитил второй раз. 29-летний Пэдли потерпел первое поражение в карьере при 15 победах.

Стивенсон ранее был чемпионом мира по версиям WBC и Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком и втором полулегком весе. На любительском ринге Стивенсон завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В главном поединке вечера бокса в Эр-Рияде россиянин Артур Бетербиев будет защищать свой титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в поединке-реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.