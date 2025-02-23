Непобежденный чемпион WBC в легком весе выиграл 23-й бой в карьере
Американец Шакур Стивенсон победил британца Джоша Пэдли и защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Поединок в Эр-Рияде завершился техническим нокаутом в девятом раунде.
На счету 27-летнего Стивенсона 23 победы в 23 поединках на профессиональном ринге. Титул WBC он защитил второй раз. 29-летний Пэдли потерпел первое поражение в карьере при 15 победах.
Стивенсон ранее был чемпионом мира по версиям WBC и Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком и втором полулегком весе. На любительском ринге Стивенсон завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
В главном поединке вечера бокса в Эр-Рияде россиянин Артур Бетербиев будет защищать свой титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в поединке-реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.
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