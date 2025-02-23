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Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Российский боксер выиграл бой-реванш у соотечественника и отобрал у него четыре главных чемпионских пояса в полутяжелом весе
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Россиянин Артур Бетербиев уступил соотечественнику Дмитрию Биволу и лишился титула абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе.

Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113.

Оба боксера заработают за этот поединок по $10 млн в качестве гонорара, отмечала Marca. Итоговые выплаты еще увеличатся за счет бонусов, в которые входит процент от продажи платных трансляций.

Россияне провели второй бой, в октябре 2024 года Бетербиев победил единогласным решением судей.

Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

40-летний Бетерибев потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 21 победе. У 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение.

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бокс Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
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