Гусев повторил бомбардирский рекорд КХЛ и вывел «Динамо» в лидеры

Гусев повторил рекорд Мозякина по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ

Форвард московского «Динамо» забил буллит в матче с «Северсталью», записав на свой счет 85 очков в этой «регулярке» КХЛ. Столько же в 2017 году смог набрать Сергей Мозякин

Никита Гусев (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в матче с череповецкой «Северсталью» повторил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат КХЛ.

«Динамо» победило «Северсталь» со счетом 3:2. Гусев на 41-й минуте реализовал буллит, сделав счет 2:1 и набрав 85 очков в этом сезоне (23 гола и 62 передачи) в 66 матчах. У «Динамо» в этой «регулярке» осталось еще две игры.

Мозякин, выступая за магнитогорский «Металлург», в сезоне 2016/17 забросил 48 шайб и сделал 37 передач в 60 играх. Хоккеист завершил карьеру в 2021 году.

Гусеву 31 год, ранее в феврале он стал первым игроком КХЛ, который преодолел отметку в 80 очков в двух регулярных чемпионатах.

Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).

«Динамо» благодаря сегодняшней победе возглавило таблицу Западной конференции.