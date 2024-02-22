Гусев повторил бомбардирский рекорд КХЛ и вывел «Динамо» в лидеры
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в матче с череповецкой «Северсталью» повторил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат КХЛ.
«Динамо» победило «Северсталь» со счетом 3:2. Гусев на 41-й минуте реализовал буллит, сделав счет 2:1 и набрав 85 очков в этом сезоне (23 гола и 62 передачи) в 66 матчах. У «Динамо» в этой «регулярке» осталось еще две игры.
Мозякин, выступая за магнитогорский «Металлург», в сезоне 2016/17 забросил 48 шайб и сделал 37 передач в 60 играх. Хоккеист завершил карьеру в 2021 году.
Гусеву 31 год, ранее в феврале он стал первым игроком КХЛ, который преодолел отметку в 80 очков в двух регулярных чемпионатах.
Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).
«Динамо» благодаря сегодняшней победе возглавило таблицу Западной конференции.
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