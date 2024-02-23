Хачанов победил Попырина и вышел в финал турнира ATP в Дохе

Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист в полуфинальном матче победил представителя Австралии Алексея Попырина. В решающем матче соперником Хачанова будет чех Якуб Меншик или француз Гаэль Монфис

Карен Хачанов (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP в Дохе.

В 1/2 финала 27-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл представителя Австралии Алексея Попырина, 46-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (14:12), 6:2.

В решающем матче соперником Хачанова станет победитель пары Якуб Меншик (Чехия) — Гаэль Монфис (Франция).

Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, на его счету пять титулов на турнирах под эгидой организации.

Последний раз Хачанов играл в финале турнира ATP в сентябре прошлого года, когда завоевал титул в китайском Чжухае.

Турнир в Дохе завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $1,39 млн.