Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP в Дохе.
В 1/2 финала 27-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл представителя Австралии Алексея Попырина, 46-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (14:12), 6:2.
В решающем матче соперником Хачанова станет победитель пары Якуб Меншик (Чехия) — Гаэль Монфис (Франция).
Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, на его счету пять титулов на турнирах под эгидой организации.
Последний раз Хачанов играл в финале турнира ATP в сентябре прошлого года, когда завоевал титул в китайском Чжухае.
Турнир в Дохе завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $1,39 млн.
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?