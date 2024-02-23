 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Эстонии вслед за Латвией наказали участников Игр будущего в Казани

В Эстонии вслед за Латвией наказали выступивших на Играх будущего хоккеистов
На турнире по фиджитал-хоккею в Казани выступила латвийская команда Baltic Select, в составе которой было трое человек из эстонского клуба «Вялк 494». Федерация хоккея Эстонии приостановила действие лицензий спортсменов
Игроки команды Baltic Select
Игроки команды Baltic Select (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Федерация хоккея Эстонии вслед за коллегами из Латвии приостановила действие лицензий спортсменов, которые приняли участие в Играх будущего в Казани. Об этом сообщается на сайте организации.

«Федерация хоккея Эстонии приостанавливает действие лицензий всех хоккеистов, играющих в хоккейных лигах страны, принявших участие в фестивале «Игры будущего», проходящем в России», — говорится в сообщении.

Ранее 23 февраля так же поступили в Федерации хоккея Латвии.

В Латвии приостановили лицензии выступивших на Играх будущего хоккеистов
Спорт
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

На Играх будущего на турнире по фиджитал-хоккею выступала латвийская команда Baltic Select. В ее составе были Артемс Кувсиновс, Никита Зантманс, Мартинс Лавровс, Павелс Горошковс, Кирилл Тамбиевс, Алисерс Мубаракшинс, Эрвинс Муштуковс, Алексейс Поповс, Отар Сахкокия, Дмитрий Кузнецов и Владимир Башкиров. Команда заняла на турнире четвертое место.

Башкиров, Кузнецов и Сакхокия являются представителями эстонского клуба «Вялк 494».

Игры будущего — мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию) по 21 дисциплине.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Эстония Игры будущего
Материалы по теме
Битва роботов и цифровой Конфуций. Как открылись Игры будущего в Казани
Технологии и медиа
Путин в присутствии шести президентов и Валиевой открыл Игры будущего
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
«Трансконтейнер» после санкций США заявил, что поезда ходят по графику Политика, 20:38
Factor TV сообщил о подготовке визита Зеленского в Армению Политика, 20:22
Канада ввела санкции против 153 российских организаций Политика, 20:15
Как санкции США повлияют на карты «Мир» за рубежом и внешние расчеты Финансы, 20:08
Россиянка победила первую ракетку мира в полуфинале турнира WTA в Дубае Спорт, 20:08
США выпустили предостережение работающим в России компаниям Политика, 20:07
Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе Спорт, 20:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
El Pais узнала о двух подозреваемых в причастности к убийству Кузьминова Политика, 19:30
Aurus попал под новые санкции США Бизнес, 19:18
В Эстонии вслед за Латвией наказали участников Игр будущего в Казани Спорт, 19:12
«Динамо» разгромно проиграло аутсайдеру РПЛ на сборах в Турции Спорт, 18:58
ОКР предостерег российских спортсменов от согласия выступить на Олимпиаде Спорт, 18:36
Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному сроку за взятку Спорт, 18:23
В ОКР заявили о масштабной дискриминации россиян со стороны CAS Спорт, 18:17