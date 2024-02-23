В Эстонии вслед за Латвией наказали выступивших на Играх будущего хоккеистов

В Эстонии вслед за Латвией наказали участников Игр будущего в Казани

На турнире по фиджитал-хоккею в Казани выступила латвийская команда Baltic Select, в составе которой было трое человек из эстонского клуба «Вялк 494». Федерация хоккея Эстонии приостановила действие лицензий спортсменов

Игроки команды Baltic Select (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Федерация хоккея Эстонии вслед за коллегами из Латвии приостановила действие лицензий спортсменов, которые приняли участие в Играх будущего в Казани. Об этом сообщается на сайте организации.

«Федерация хоккея Эстонии приостанавливает действие лицензий всех хоккеистов, играющих в хоккейных лигах страны, принявших участие в фестивале «Игры будущего», проходящем в России», — говорится в сообщении.

Ранее 23 февраля так же поступили в Федерации хоккея Латвии.

На Играх будущего на турнире по фиджитал-хоккею выступала латвийская команда Baltic Select. В ее составе были Артемс Кувсиновс, Никита Зантманс, Мартинс Лавровс, Павелс Горошковс, Кирилл Тамбиевс, Алисерс Мубаракшинс, Эрвинс Муштуковс, Алексейс Поповс, Отар Сахкокия, Дмитрий Кузнецов и Владимир Башкиров. Команда заняла на турнире четвертое место.

Башкиров, Кузнецов и Сакхокия являются представителями эстонского клуба «Вялк 494».

Игры будущего — мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию) по 21 дисциплине.