В Эстонии вслед за Латвией наказали участников Игр будущего в Казани
Федерация хоккея Эстонии вслед за коллегами из Латвии приостановила действие лицензий спортсменов, которые приняли участие в Играх будущего в Казани. Об этом сообщается на сайте организации.
«Федерация хоккея Эстонии приостанавливает действие лицензий всех хоккеистов, играющих в хоккейных лигах страны, принявших участие в фестивале «Игры будущего», проходящем в России», — говорится в сообщении.
Ранее 23 февраля так же поступили в Федерации хоккея Латвии.
На Играх будущего на турнире по фиджитал-хоккею выступала латвийская команда Baltic Select. В ее составе были Артемс Кувсиновс, Никита Зантманс, Мартинс Лавровс, Павелс Горошковс, Кирилл Тамбиевс, Алисерс Мубаракшинс, Эрвинс Муштуковс, Алексейс Поповс, Отар Сахкокия, Дмитрий Кузнецов и Владимир Башкиров. Команда заняла на турнире четвертое место.
Башкиров, Кузнецов и Сакхокия являются представителями эстонского клуба «Вялк 494».
Игры будущего — мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию) по 21 дисциплине.
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