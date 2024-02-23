Тарасова назвала главные открытия сезона в российском фигурном катании

Тарасова: Петросян и Дикиджи — открытия сезона в российском фигурном катании

Заслуженный тренер СССР считает, что открытием нынешнего сезона в одиночном катании можно назвать двух фигуристов — Аделию Петросян и Владислава Дикиджи

Аделия Петросян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Аделия Петросян и Владислав Дикиджи являются главным открытием нынешнего сезона в российском фигурном катании. Такое мнение Metaratings высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Открытием этого сезона в одиночном катании можно назвать двух фигуристов. В мужском катании им является, конечно, Владислав Дикиджи. Удивил меня своими прокатами. В женском, конечно, Аделия Петросян. Очень талантливая девочка», — сказала Тарасова.

16-летняя Петросян, ученица Этери Тутберидзе, в нынешнем сезоне победила на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, выиграла два этапа Гран-при России, стала второй на чемпионате страны по прыжкам.

19-летний Дикиджи стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа Гран-при, завоевал бронзовую медаль на Спартакиаде.