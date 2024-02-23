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Лидер сборной Германии по биатлону решил завершить карьеру

Лидер сборной Германии по биатлону Бенедикт Долль решил завершить карьеру
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, 33-летний Бенедикт Долль заявил, что ему становится все сложнее готовиться на 100% к каждому соревнованию и он хочет больше времени проводить с семьей
Бенедикт Долль
Бенедикт Долль (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

«Как только я заметил, что готовиться на 100% к каждому соревнованию становится сложнее, тогда я сказал себе: «Хватит». Я завершаю карьеру. Другая причина в том, что я хочу проводить больше времени со своей семьей», — сказал 33-летний Долль.

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Долль является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане (в эстафете и гонке преследования). На чемпионатах мира он завоевал одно золото, три серебра и две бронзы.

На недавнем чемпионате мира в чешском Нове-Место Долль стал третьим в индивидуальной гонке — это была единственная медаль мужской немецкой команды на турнире. В общем зачете Кубка мира Долль в нынешнем сезоне занимает восьмое место — это лучший результат среди немецких биатлонистов.

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