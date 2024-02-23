Лидер сборной Германии по биатлону решил завершить карьеру
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
«Как только я заметил, что готовиться на 100% к каждому соревнованию становится сложнее, тогда я сказал себе: «Хватит». Я завершаю карьеру. Другая причина в том, что я хочу проводить больше времени со своей семьей», — сказал 33-летний Долль.
Долль является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане (в эстафете и гонке преследования). На чемпионатах мира он завоевал одно золото, три серебра и две бронзы.
На недавнем чемпионате мира в чешском Нове-Место Долль стал третьим в индивидуальной гонке — это была единственная медаль мужской немецкой команды на турнире. В общем зачете Кубка мира Долль в нынешнем сезоне занимает восьмое место — это лучший результат среди немецких биатлонистов.
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