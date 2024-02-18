Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Вирер досрочно завершит сезон
Трехкратный бронзовый призер Олимпийских Игр итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что после масс-старта на чемпионате мира в Чехии завершит сезон и подумает, целесообразно ли продолжать карьеру. Слова Вирер приводит пресс-служба Итальянской федерации зимних видов спорта.
«Если бы у меня не было всех этих проблем со здоровьем и такого количества тренировок, сезон для меня был бы другим. В этом году мне не повезло, но это часть игры», — сказала Вирер. По ее словам, она все еще чувствует себя конкурентоспособной, но в этом сезоне ей пришлось трудно.
На счету 33-летней Вирер бронза в смешанной эстафете на Играх в Сочи и Пхенчхане, а также в спринте в Пекине. Она также выиграла четыре золотые, пять серебряных и три бронзовых медали на чемпионатах мира.
Чемпионат мира в Нове-Место завершится в воскресенье масс-стартами. Вирер ни разу не попала в число призеров.
Российские спортсмены не были допущены на турниры под эгидой международной федерации (IBU) и в сроки проведения чемпионата мира соревновались на Спартакиаде в Челябинской области.
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