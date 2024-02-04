«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря рекордному голу Хойлунда

Матч на «Олд Траффорд» закончился со счетом 3:0. Расмус Хойлунд, отмечавший 21-летие, стал самым молодым игроком МЮ с голами в четырех матчах подряд, а Алехандро Гарначо оформил дубль

Расмус Хойлунд (в центре) в матче с «Вест Хэмом» (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) одержал крупную победу над «Вест Хэмом» в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Манчестере завершился со счетом 3:0. Мячи забили Расмус Хойлунд (23-я минута) и Алехандро Гарначо (49, 84).

Хойлунд, которому в воскресенье исполнился 21 год, стал самым молодым игроком МЮ, который забил в четырех матчах подряд в АПЛ. Датчанин также стал всего вторым игроком АПЛ, который забил в турнире в свой 21-й день рождения, после Ноэля Уилана в 1995-м.

Хойлунд проводит первый сезон в МЮ и уже забил десять голов в 28 матчах во всех турнирах.

МЮ одержал вторую победу подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице с 38 очками.

У «Вест Хэма» 36 очков и седьмая строчка, лондонский клуб продлил безвыигрышную серию в АПЛ до четырех встреч.