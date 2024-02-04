«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря рекордному голу Хойлунда
«Манчестер Юнайтед» (МЮ) одержал крупную победу над «Вест Хэмом» в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч в Манчестере завершился со счетом 3:0. Мячи забили Расмус Хойлунд (23-я минута) и Алехандро Гарначо (49, 84).
Хойлунд, которому в воскресенье исполнился 21 год, стал самым молодым игроком МЮ, который забил в четырех матчах подряд в АПЛ. Датчанин также стал всего вторым игроком АПЛ, который забил в турнире в свой 21-й день рождения, после Ноэля Уилана в 1995-м.
Хойлунд проводит первый сезон в МЮ и уже забил десять голов в 28 матчах во всех турнирах.
МЮ одержал вторую победу подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице с 38 очками.
У «Вест Хэма» 36 очков и седьмая строчка, лондонский клуб продлил безвыигрышную серию в АПЛ до четырех встреч.
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