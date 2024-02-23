Сестры Аверины завершили спортивную карьеру
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом объявила глава Всероссийской федерации художественно гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер, сообщает ТАСС.
«Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут», — сказала Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества.
Гимнасткам по 25 лет, Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.
На Играх в Токио израильтянка Линой Ашрам победила в индивидуальном многоборье, Дина была второй, Арина — четвертой. Россия впервые за 25 лет не выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде. Российская сторона после соревнований заявляла о нечестном судействе, а также подавала протесты, но они не были удовлетворены.
Еще в 2022 году сестры Аверины говорили, что они завершат карьеру, если сборную России не допустят до участия в Олимпиаде-2024 в Париже. Межжународный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске российских спортсменов на ОИ-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Винер после этого заявила, что сборная России по художественной гимнастике больше не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Также она сравнила поездку на Олимпиаду в нынешних условиях с позором.
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