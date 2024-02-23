«Родина» объявила о переходе вызывавшегося в сборную Бразилии Марсиньо

Вызывавшийся в сборную Бразилии футболист перешел в клуб Первой лиги

Защитник Марсиньо, который ранее выступал в Греции за «Пафос», подписал контракт с московской «Родиной»

Марсиньо (Фото: ФК «Родина»)

Бразильский защитник Марсиньо перешел из греческого «Пафоса» в московскую «Родину». Об этом сообщается в телеграм-канале российского футбольного клуба.

Марсиньо 27 лет, он является воспитанником «Ботафого». Также защитник выступал за бразильские клубы «Атлетико Паранаэнсе», «Баия» и «Америка Минейро».

В октябре 2019 года Марсиньо вызывался на товарищеские матчи против Нигерии и Сенегала за основную сборную Бразилии, но так и не сыграл за национальную команду.

«Марсиньо — правый защитник, который отличается комбинационным складом, классной техникой, отлично работает с мячом и обладает качественным кроссом. Добро пожаловать в «Родину», Марсиньо» — говорится в сообщении.

«Родина» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 28 очков в 20 матчах. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37). Чемпионат возобновится 2 марта.