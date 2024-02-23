Вызывавшийся в сборную Бразилии футболист перешел в клуб Первой лиги
Бразильский защитник Марсиньо перешел из греческого «Пафоса» в московскую «Родину». Об этом сообщается в телеграм-канале российского футбольного клуба.
Марсиньо 27 лет, он является воспитанником «Ботафого». Также защитник выступал за бразильские клубы «Атлетико Паранаэнсе», «Баия» и «Америка Минейро».
В октябре 2019 года Марсиньо вызывался на товарищеские матчи против Нигерии и Сенегала за основную сборную Бразилии, но так и не сыграл за национальную команду.
«Марсиньо — правый защитник, который отличается комбинационным складом, классной техникой, отлично работает с мячом и обладает качественным кроссом. Добро пожаловать в «Родину», Марсиньо» — говорится в сообщении.
«Родина» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 28 очков в 20 матчах. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37). Чемпионат возобновится 2 марта.
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