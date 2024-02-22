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Лидер РПЛ усилил состав 29-летним бразильским нападающим

Лидер РПЛ «Краснодар» усилил состав форвардом «Ботафого» Виктором Са
Бразильский форвард Виктор Са подписал с «Краснодаром» контракт на полтора года. Последние два года он провел на родине в «Ботафого», где забил десять мячей в 93 матчах
Виктор Са
Виктор Са (Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»)

«Краснодар» объявил о переходе 29-летнего нападающего бразильского «Ботафого» Виктор Са.

Контракт с бразильцем рассчитан до июня 2025 года.

В 2015–2021 годах Виктор Са играл в Австрии (за «Капфенберг» и ЛАСК) и Германии (за «Вольфсбург»).

С 2022 года форвард выступал за «Ботафого», забил десять мячей и сделал восемь голевых передач в 93 матчах.

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