Лидер РПЛ усилил состав 29-летним бразильским нападающим

Бразильский форвард Виктор Са подписал с «Краснодаром» контракт на полтора года. Последние два года он провел на родине в «Ботафого», где забил десять мячей в 93 матчах

Виктор Са (Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»)

«Краснодар» объявил о переходе 29-летнего нападающего бразильского «Ботафого» Виктор Са.

Контракт с бразильцем рассчитан до июня 2025 года.

В 2015–2021 годах Виктор Са играл в Австрии (за «Капфенберг» и ЛАСК) и Германии (за «Вольфсбург»).

С 2022 года форвард выступал за «Ботафого», забил десять мячей и сделал восемь голевых передач в 93 матчах.

«Краснодар» в 19-м туре 2 марта сыграет дома с казанским «Рубином».

Кубанская команда лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка петербургский «Зенит».