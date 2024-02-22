Лидер РПЛ усилил состав 29-летним бразильским нападающим
«Краснодар» объявил о переходе 29-летнего нападающего бразильского «Ботафого» Виктор Са.
Контракт с бразильцем рассчитан до июня 2025 года.
В 2015–2021 годах Виктор Са играл в Австрии (за «Капфенберг» и ЛАСК) и Германии (за «Вольфсбург»).
С 2022 года форвард выступал за «Ботафого», забил десять мячей и сделал восемь голевых передач в 93 матчах.
«Краснодар» в 19-м туре 2 марта сыграет дома с казанским «Рубином».
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