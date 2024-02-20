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Вяльбе отказалась назвать лыжников и биатлонистов в России одной семьей

Вяльбе отказалась назвать лыжников и биатлонистов в России одной семьей
Президент Федерации лыжных гонок России, высказываясь об участии биатлонистов в предстоящей «Гонке Легкова» в Московской области, заявил, что спортсмены этих двух видов спорта являются лишь коллегами, но никак не семьей
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не считает семьей лыжников и биатлонистов. Об этом она заявила, обсуждая участие биатлонистов в предстоящих всероссийских соревнованиях «Гонка Легкова».

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы на хрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

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Елена Вяльбе

Также Вяльбе рассказала, что в этом году впервые за 10 лет приедет на гонку. «Так получалось, что мы обычно были на этапах Кубка мира. Я абсолютно искренне предложила ему стать ведущей на стадионе, надеюсь, у меня это получится. Я всегда все делаю с сердцем и душой», — заявила Вяльбе.

Ежегодные соревнования «Гонка Легкова» пройдут 23 и 24 февраля в городе Пересвет в Московской области. В этому году соревнования приурочены к 10-летнему юбилею Олимпийских игрв Сочи и олимпийского золота Александра Легкова. Лыжник на ОИ-2014 победил в марафоне на 50 км.

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Иван Витченко Иван Витченко
Елена Вяльбе лыжи Биатлон Александр Легков
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