Вяльбе отказалась назвать лыжников и биатлонистов в России одной семьей

Президент Федерации лыжных гонок России, высказываясь об участии биатлонистов в предстоящей «Гонке Легкова» в Московской области, заявил, что спортсмены этих двух видов спорта являются лишь коллегами, но никак не семьей

Елена Вяльбе (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не считает семьей лыжников и биатлонистов. Об этом она заявила, обсуждая участие биатлонистов в предстоящих всероссийских соревнованиях «Гонка Легкова».

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы на хрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Также Вяльбе рассказала, что в этом году впервые за 10 лет приедет на гонку. «Так получалось, что мы обычно были на этапах Кубка мира. Я абсолютно искренне предложила ему стать ведущей на стадионе, надеюсь, у меня это получится. Я всегда все делаю с сердцем и душой», — заявила Вяльбе.

Ежегодные соревнования «Гонка Легкова» пройдут 23 и 24 февраля в городе Пересвет в Московской области. В этому году соревнования приурочены к 10-летнему юбилею Олимпийских игрв Сочи и олимпийского золота Александра Легкова. Лыжник на ОИ-2014 победил в марафоне на 50 км.