Лучшая лыжница России пропустит остаток сезона

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, пропустившая Спартакиаду по состоянию здоровья, пообещала вернуться к соревнованиям в следующем сезоне

Наталья Терентьева (Фото: KIMMO BRANDT / EPA / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина лыжница Наталья Терентьева (Непряева) пропустит остаток сезона. Об этом спортсменка рассказала в эфире «Матч ТВ».

«Я обязательно вернусь. Я ого‑го как вернусь. Но, к сожалению, не в этом году. Этот сезон я пропускаю, со следующего сезона буду в строю», — сказала Терентьева.

В феврале 28-летняя Терентьева пропустила Спартакиаду сильнейших по состоянию здоровья.

На счету Терентьевой золото (2022) и бронза (2018) Олимпиад в эстафете, завоеванные на Играх в Пекине серебро в скиатлоне и бронза в командном спринте, победы в общем зачете Кубка мира и «Тур де Ски» (2022).

В августе прошлого года она вышла замуж за двукратного призера Игр-2022 Александра Терентьева.