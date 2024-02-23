Лучшая лыжница России пропустит остаток сезона
Олимпийская чемпионка Пекина лыжница Наталья Терентьева (Непряева) пропустит остаток сезона. Об этом спортсменка рассказала в эфире «Матч ТВ».
«Я обязательно вернусь. Я ого‑го как вернусь. Но, к сожалению, не в этом году. Этот сезон я пропускаю, со следующего сезона буду в строю», — сказала Терентьева.
В феврале 28-летняя Терентьева пропустила Спартакиаду сильнейших по состоянию здоровья.
На счету Терентьевой золото (2022) и бронза (2018) Олимпиад в эстафете, завоеванные на Играх в Пекине серебро в скиатлоне и бронза в командном спринте, победы в общем зачете Кубка мира и «Тур де Ски» (2022).
В августе прошлого года она вышла замуж за двукратного призера Игр-2022 Александра Терентьева.
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