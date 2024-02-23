Главу Международного союза биатлонистов заподозрили в коррупции

Австрийские правоохранительные органы подозревают, что швед Олле Далин заключил контракт на передачу медиаправ ниже рыночной стоимости. Предыдущего главу IBU Андерса Бессеберга сейчас судят в Норвегии также за коррупцию

Олле Далин (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подозревается в коррупции. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Отмечает, что дело в отношении 69-летнего шведа ведут австрийские правоохранительные органы. Далину инкриминируют продажу телевизионных прав на биатлонные трансляции компании Infront по цене, ниже рыночной. Примечательно, что аналогичные обвинения, среди прочих, выдвигались и против предшественника Далина во главе IBU Андерса Бессеберга, которого сейчас судят в Норвегии

Сам Далин считает, что нет оснований подозревать его в незаконных действиях на посту главы IBU. «Я совершенно шокирован обвинениями, которые совершенно необоснованны, и решительно их все опровергаю. Я без колебаний предприму любые юридические шаги, необходимые для сохранения моего доброго имени и репутации», — сказал Далин NRK.

По словам шведа, на данном этапе он не получал никакого официального уведомления о расследовании. «Но мне известно о политически мотивированных спекуляциях и инсинуациях», — добавил Далин.

«Процесс заключения последнего маркетингового контракта IBU был реализован в полном соответствии с кодексом добросовестности IBU, была проведена комплексная проверка, чтобы удостовериться в том, что он соответствовал отраслевым нормам», — сказано в заявлении Далина, которое было предоставлено ТАСС пресс-службой IBU.

Далин возглавил IBU в 2018 году, сменив Бессеберга.

Ранее в феврале управление по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии попросило суд приговорить Бессеберга к трем годам и семи месяцам заключения, а также штрафу и конфискации за коррупцию во время его нахождения во главе IBU.

Бывшего главу мирового биатлона обвиняют в том, что он в качестве взяток получал дорогие часы, поездки на охоту, охотничьи трофеи и услуги проституток, также ему предоставлялся автомобиль BMW для поездок. В материалах дела утверждалось, что взятки были получены от российских биатлонных чиновников и агентства, которое владело маркетинговыми и коммерческими правами IBU.