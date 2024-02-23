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Главу Международного союза биатлонистов заподозрили в коррупции

Главу Международного союза биатлонистов Далина заподозрили в коррупции
Австрийские правоохранительные органы подозревают, что швед Олле Далин заключил контракт на передачу медиаправ ниже рыночной стоимости. Предыдущего главу IBU Андерса Бессеберга сейчас судят в Норвегии также за коррупцию
Олле Далин
Олле Далин (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подозревается в коррупции. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Отмечает, что дело в отношении 69-летнего шведа ведут австрийские правоохранительные органы. Далину инкриминируют продажу телевизионных прав на биатлонные трансляции компании Infront по цене, ниже рыночной. Примечательно, что аналогичные обвинения, среди прочих, выдвигались и против предшественника Далина во главе IBU Андерса Бессеберга, которого сейчас судят в Норвегии

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Андерс Бессеберг

Сам Далин считает, что нет оснований подозревать его в незаконных действиях на посту главы IBU. «Я совершенно шокирован обвинениями, которые совершенно необоснованны, и решительно их все опровергаю. Я без колебаний предприму любые юридические шаги, необходимые для сохранения моего доброго имени и репутации», — сказал Далин NRK.

По словам шведа, на данном этапе он не получал никакого официального уведомления о расследовании. «Но мне известно о политически мотивированных спекуляциях и инсинуациях», — добавил Далин.

«Процесс заключения последнего маркетингового контракта IBU был реализован в полном соответствии с кодексом добросовестности IBU, была проведена комплексная проверка, чтобы удостовериться в том, что он соответствовал отраслевым нормам», — сказано в заявлении Далина, которое было предоставлено ТАСС пресс-службой IBU.

Далин возглавил IBU в 2018 году, сменив Бессеберга.

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Ранее в феврале управление по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии попросило суд приговорить Бессеберга к трем годам и семи месяцам заключения, а также штрафу и конфискации за коррупцию во время его нахождения во главе IBU.

Бывшего главу мирового биатлона обвиняют в том, что он в качестве взяток получал дорогие часы, поездки на охоту, охотничьи трофеи и услуги проституток, также ему предоставлялся автомобиль BMW для поездок. В материалах дела утверждалось, что взятки были получены от российских биатлонных чиновников и агентства, которое владело маркетинговыми и коммерческими правами IBU.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Международный союз биатлонистов Олле Далин коррупция Австрия
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