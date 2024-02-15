Обвинение попросило для экс-главы IBU 3,5 года тюрьмы за взятки

Бессеберга обвиняют в получении взяток от россиян и маркетингового агентства. Обвинение помимо тюрьмы просит для него штраф и конфискацию дорогих часов и охотничьих трофеев. Глава СБР отвергал, что норвежец помогал России

Андерс Бессеберг (Фото: imago sportfoto / Global Look Press)

Управление по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Økokrim) попросило суд приговорить бывшего главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга к трем годам и семи месяцам заключения, а также штрафу и конфискации за коррупцию в течение 12 лет. Об этом пишет NRK.

Помимо тюремного заключения, Økokrim предлагает оштрафовать Бессеберга на 1 млн норвежских крон (более €88 тыс.) и взыскать с него стоимость поездок на охоту, конфисковать охотничьи трофеи и трое упомянутых в деле часов — в сумме более €123 тыс.

Суд над 78-летним Бессебергом идет с 9 января, расследование продолжалось в течение шести лет. Бывшего главу мирового биатлона обвиняют в том, что он в качестве взяток получал дорогие часы, поездки на охоту, охотничьи трофеи и услуги проституток, также ему предоставлялся автомобиль BMW для поездок. В материалах дела утверждалось, что взятки были получены от российских биатлонных чиновников и агентства, которое владело маркетинговыми и коммерческими правами IBU, писала NRK.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в январе заявил NRK, что Бессеберг не защищал интересы России, у которой был только один этап Кубка мира в год. На вопросы о подарках Бессебергу Майгуров отвечать отказался.

Бессеберг покинул пост в президента IBU в 2018 года на фоне коррупционного скандала.