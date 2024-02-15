 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Обвинение попросило для экс-главы IBU 3,5 года тюрьмы за взятки

Обвинение попросило для экс-главы Союза биатлонистов Бессеберга 3,5 года тюрьмы
Бессеберга обвиняют в получении взяток от россиян и маркетингового агентства. Обвинение помимо тюрьмы просит для него штраф и конфискацию дорогих часов и охотничьих трофеев. Глава СБР отвергал, что норвежец помогал России
Андерс Бессеберг
Андерс Бессеберг (Фото: imago sportfoto / Global Look Press)

Управление по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Økokrim) попросило суд приговорить бывшего главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга к трем годам и семи месяцам заключения, а также штрафу и конфискации за коррупцию в течение 12 лет. Об этом пишет NRK.

Помимо тюремного заключения, Økokrim предлагает оштрафовать Бессеберга на 1 млн норвежских крон (более €88 тыс.) и взыскать с него стоимость поездок на охоту, конфисковать охотничьи трофеи и трое упомянутых в деле часов — в сумме более €123 тыс.

VG узнал о прослушке экс-главы IBU по делу о сокрытии допинга у россиян
Спорт
Андерс&nbsp;Бессеберг

Суд над 78-летним Бессебергом идет с 9 января, расследование продолжалось в течение шести лет. Бывшего главу мирового биатлона обвиняют в том, что он в качестве взяток получал дорогие часы, поездки на охоту, охотничьи трофеи и услуги проституток, также ему предоставлялся автомобиль BMW для поездок. В материалах дела утверждалось, что взятки были получены от российских биатлонных чиновников и агентства, которое владело маркетинговыми и коммерческими правами IBU, писала NRK.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в январе заявил NRK, что Бессеберг не защищал интересы России, у которой был только один этап Кубка мира в год. На вопросы о подарках Бессебергу Майгуров отвечать отказался.

Бессеберг покинул пост в президента IBU в 2018 года на фоне коррупционного скандала.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон
Материалы по теме
В Чехии закрыли стадион ЧМ по биатлону за два дня до старта турнира
Спорт
Йоханнес Бё стал 19-кратным чемпионом мира по биатлону
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
Верховный суд отклонил иск Надеждина против ЦИК Политика, 14:32
Многие боятся работать с государством, а зря: как изменились госзакупки Pro, 14:30
Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о сроке спецоперации Политика, 14:30
Ракова сообщила о полном доступе пациентов больниц к данным о лечении Город, 14:30
Глава IIHF усомнился в желании России вернуться на международные турниры Спорт, 14:28
Тинькофф Банк отказался от единорога в логотипе Бизнес, 14:27
Аналитики QCP Capital спрогнозировали новый максимум биткоина в марте Крипто, 14:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Видео с моментом удара по Белгороду Политика, 14:22
Фонд Бьюрри отказался от чипмейкеров и купил акции бигтехов Китая Инвестиции, 14:17
Ракетный удар по центру Белгорода. Что известно Политика, 14:15
Россия вынесет удар по Белгороду на обсуждение Совбеза ООН Политика, 14:11
Ракова сообщила о цифровизации всех лабораторий московских онкоклиник Город, 14:07
В Екатеринбурге девушка упала с 20-го этажа в сугроб и выжила Общество, 14:04
Ситуация на рынке поменялась: как создать работающую финансовую стратегию Pro, 14:02