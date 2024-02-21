 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин впервые в сезоне оформил дубль без шайб в пустые ворота

Овечкин забросил две шайбы и сократил разницу по голам до Гретцки до 56 шайб
В матче против «Нью-Джерси» Овечкин к двум шайбам добавил одну результативную передачу. Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 41 очко (16 шайб + 25 голевых передач) в 51 матче
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Alex Edelman / Global look press)

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2.

За «Вашингтон» отличились Коннор Макмайкл (первая, 25-я минуты), Дилан Строум (45), Александр Овечкин (49, 60), Майкл Сгарбосса (53). За гостей точные броски нанесли Александер Хольц (16) и Эрик Хаула (46). К двум шайбам Овечкин добавил одну результативную передачу. Россиянин продлил серию матчей с набранными очками до девяти — впервые с 2019 года, личный рекорд — 14 встреч.

Это первая игра в нынешнем сезоне, в которой 38-летний нападающий смог оформить дубль без голов в пустые ворота. До этого Овечкин 12 ноября 2023 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) оформил дубль, но вторую шайбу нападающий забросил в пустые ворота.

Овечкин также провел свой 28-й матч, в котором забросил две и более шайбы в третьем периоде. По этому показателю он обошел своего кумира и бывшего капитана «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (27) и выше на чистое второе место. Лучший показатель у Уэйна Гретцки (36).

Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 41 (16 шайб + 25 голевых передач) очко в 51 матче. Причем последние восемь шайб, что является половиной от заброшенных за весь сезон, он забросил за восемь последних игр. За свою карьеру Овечкин забросил 838 шайб в НХЛ, по этому показателю он уступает только Гретцки (894).

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин НХЛ
Материалы по теме
Агент Овечкина назвал преждевременными разговоры о его возвращении в КХЛ
Спорт
Овечкин не смог повторить рекорд 18-летней давности по голевой серии
Спорт
Овечкин объяснил везением свою шестиматчевую голевую серию в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Альфа-банк получил международный кредитный рейтинг от агентства в КНР Отрасли, 10:43
В АКИТ назвали неактуальным список запрещенных к продаже книг Общество, 10:43
«Манчестер Юнайтед» завершил продажу акций клуба миллиардеру Рэтклиффу Спорт, 10:41
Просто украли все деньги: как мошенники получают доступ к вашим счетам Тренды, 10:38
ЦБ связал отзыв лицензии QIWI Банка с переводами в криптообменники Крипто, 10:30
Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у QIWI Финансы, 10:29
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по бумагам QIWI Инвестиции, 10:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Парламент Тувы одобрил эвтаназию бездомных животных Общество, 10:26
Акции «Транснефти» подешевели на 4% в первый день торгов после сплита Инвестиции, 10:20
Компании стали оплачивать командировки постфактум: как избежать штрафов Pro, 10:15
Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии Общество, 10:13
Кадры визита Герасимова в зону военной операции. Видео Политика, 10:11
Отзыв лицензии у QIWI Банка прервал самую длинную паузу ЦБ с 1991 года Финансы, 10:11
Бумаги QIWI обвалились на 25% после отзыва лицензии ЦБ Инвестиции, 10:07