Овечкин впервые в сезоне оформил дубль без шайб в пустые ворота

Овечкин забросил две шайбы и сократил разницу по голам до Гретцки до 56 шайб

В матче против «Нью-Джерси» Овечкин к двум шайбам добавил одну результативную передачу. Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 41 очко (16 шайб + 25 голевых передач) в 51 матче

Александр Овечкин (Фото: Alex Edelman / Global look press)

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2.

За «Вашингтон» отличились Коннор Макмайкл (первая, 25-я минуты), Дилан Строум (45), Александр Овечкин (49, 60), Майкл Сгарбосса (53). За гостей точные броски нанесли Александер Хольц (16) и Эрик Хаула (46). К двум шайбам Овечкин добавил одну результативную передачу. Россиянин продлил серию матчей с набранными очками до девяти — впервые с 2019 года, личный рекорд — 14 встреч.

Это первая игра в нынешнем сезоне, в которой 38-летний нападающий смог оформить дубль без голов в пустые ворота. До этого Овечкин 12 ноября 2023 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) оформил дубль, но вторую шайбу нападающий забросил в пустые ворота.

Овечкин также провел свой 28-й матч, в котором забросил две и более шайбы в третьем периоде. По этому показателю он обошел своего кумира и бывшего капитана «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (27) и выше на чистое второе место. Лучший показатель у Уэйна Гретцки (36).

Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 41 (16 шайб + 25 голевых передач) очко в 51 матче. Причем последние восемь шайб, что является половиной от заброшенных за весь сезон, он забросил за восемь последних игр. За свою карьеру Овечкин забросил 838 шайб в НХЛ, по этому показателю он уступает только Гретцки (894).