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Участник Олимпиады попал в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР

Бывший канадский сноубордист Райан Уэддинг, который занял 24-е место на Играх-2002 в параллельном гигантском слаломе, разыскивается за наркоторговлю и три убийства
Райан Уэддинг
Райан Уэддинг (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Бывший канадский сноубордист и участник Олимпийских игр Райан Уэддинг попал в список десяти самых разыскиваемых беглых преступников Федерального бюро расследований (ФБР) за организацию крупной группировки наркоторговцев, на которую также возлагают ответственность за несколько убийств. Список опубликован на сайте ФБР.

Уэддинг выступал на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити в параллельном гигантском слаломе, где занял 24-е место.

43-летний бывший спортсмен попал в список ФБР после того, как ему было предъявлено обвинение в организации международной наркосети, которая перевезла сотни килограммов кокаина из Колумбии в Северную Америку. Утверждается, что Уэддинг организовал убийства трех человек.

«Уэддинг прошел путь от олимпийских склонов до распространения кокаина на улицах городов США и в его родной Канаде. Предполагаемые убийства его конкурентов делают Уэддинга очень опасным человеком», — сказал помощник директора отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис, которого цитирует USA Today.

За помощь в его поимке объявлено вознаграждение в размере $10 млн.

Уэддинг в 2006 году был под следствием в Канаде за выращивание большого количества марихуаны, хотя обвинение ему не было предъявлено. В 2010 году он получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле наркотиками. После освобождения он вернулся к торговле наркотиками и с 2015 года разыскивается Королевской канадской конной полицией, сообщает CBC.

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Иван Витченко Иван Витченко
сноуборд ФБР Канада наркотики
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