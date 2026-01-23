«Зенит» объявил об уходе лучшего бомбардира РПЛ-2024 в бразильский клуб
Колумбийский нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Минейро». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
«Зенит» благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле», — говорится в сообщении.
Кассьерра выступал за «Зенит» с 2022 года, выиграв два чемпионата России, Кубок и три Суперкубка страны.
В сезоне 2023/24 Кассьерра с 21 голом стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Ранее Кассьерра играл за «Депортиво Кали», «Аякс», «Гронинген», «Расинг» (Авельянеда), «Белененсеш» и «Сочи».
