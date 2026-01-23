Горбунов выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в 1/4 финала
Лыжник Иван Горбунов стал победителем личного спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.
В финале он показал результат 2 минуты 57,12 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 0,61 секунды), третьим стал Владислав Осипов (+0,68).
Горбунов выиграл второй в сезоне личный спринт на Кубке России, он побеждал также в конце декабря на пятом этапе в Кирово-Чепецке.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вылетел в 1/4 финала.
В женском спринте победила Елизавета Пантрина (3.30,54), опередив Ольгу Сергееву (+0,07) и Татьяна Сорину (+0,85).
24 января в Сыктывкаре пройдут гонки на 15 км у мужчин и на 10 км у женщин.
