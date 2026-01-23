 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,8 x 3,9 2 1,88 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,85 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2,08 x 3,15 2 4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,7 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Горбунов выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в 1/4 финала

Горбунов выиграл спринт на КР в Сыктывкаре, Большунов вылетел в в 1/4 финала
В тройку призеров личного спринта на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре также вошли Сергей Ардашев и Владислав Осипов. В женском спринте победила Елизавета Пантрина
Иван Горбунов
Иван Горбунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Иван Горбунов стал победителем личного спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.

В финале он показал результат 2 минуты 57,12 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 0,61 секунды), третьим стал Владислав Осипов (+0,68).

Горбунов выиграл второй в сезоне личный спринт на Кубке России, он побеждал также в конце декабря на пятом этапе в Кирово-Чепецке.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вылетел в 1/4 финала.

В женском спринте победила Елизавета Пантрина (3.30,54), опередив Ольгу Сергееву (+0,07) и Татьяна Сорину (+0,85).

24 января в Сыктывкаре пройдут гонки на 15 км у мужчин и на 10 км у женщин.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
Материалы по теме
Большунов выиграл вторую гонку в сезоне
Спорт
Терентьев выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале
Спорт
Тренер Большунова не будет подавать заявку на нейтральный статус
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Биржевая цена платины обновила исторический максимум Экономика, 15:45
Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр Общество, 15:41
Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN Технологии и медиа, 15:38
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман Политика, 15:36
WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом Политика, 15:35
Чем известен глава украинской переговорной делегации Умеров 15:35
ТЭС: что это такое и как работают тепловые электростанции База знаний, 15:34
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием Общество, 15:29
TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США Общество, 15:23
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше Политика, 15:22
РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна Спорт, 15:21
Аналитики оценили продажи новостроек в России в 2025 году Недвижимость, 15:20
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 15:20