Горбачева рассказала, сколько займет восстановление после операции

Фигуристка Горбачева: «Восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев»

По словам спортсменки, реабилитация может продлиться от шести до десяти месяцев

Алина Горбачева (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева в своем телеграм-канале ответила на вопросы подписчиков, касающиеся здоровья и планов на будущее.

В начале января Горбачева успешно перенесла операцию на колене в Германии. Из-за травмы она была вынуждена пропустить чемпионат России, который состоялся в декабре в Санкт-Петербурге.

«От начала подготовки [к операции] и до момента, когда я пришла в себя, прошло пять часов, сама операция длилась 1,5 часа. <...> Восстановление займет от шести до десяти месяцев», — написала Горбачева.

В настоящее время 18-летняя фигуристка активно занимается реабилитацией. «Сейчас я каждый день езжу на процедуры иглоукалывания, делаю упражнения для восстановления и готовлюсь к ЕГЭ по биологии», — добавила она.

Горбачева в сезоне 2024/25 завоевал бронзу на чемпионате России и серебро в финале Кубка России, в нынешнем сезоне на ее счету были серебро и бронза на этапах Гран-при. Также Горбачева является победительницей первенства страны среди юниоров (2023).