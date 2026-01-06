 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российскую фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии

Операция на колене, из-за которой фигуристка пропустила чемпионат России, прошла успешно
Алина Горбачева
Алина Горбачева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева успешно перенесла операцию на колене в Германии. Об этом 18-летняя спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

«Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике», — написала фигуристка.

Горбачева обратилась к врачам из-за проблем с мениском, травмировав колено во время тренировки. Из-за этой травмы она была вынуждена пропустить чемпионат России, который состоялся в декабре в Санкт-Петербурге.

Горбачева в сезоне 2024/25 завоевал бронзу на чемпионате России и серебро в финале Кубка России, в прошедшем сезоне на ее счету были серебро и бронза на этапах Гран-при.

Также Горбачев является победительницей первенства страны среди юниоров (2023).

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Екатерина Халимовская
фигурное катание
