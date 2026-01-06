Российскую фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии
Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева успешно перенесла операцию на колене в Германии. Об этом 18-летняя спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.
«Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике», — написала фигуристка.
Горбачева обратилась к врачам из-за проблем с мениском, травмировав колено во время тренировки. Из-за этой травмы она была вынуждена пропустить чемпионат России, который состоялся в декабре в Санкт-Петербурге.
Горбачева в сезоне 2024/25 завоевал бронзу на чемпионате России и серебро в финале Кубка России, в прошедшем сезоне на ее счету были серебро и бронза на этапах Гран-при.
Также Горбачев является победительницей первенства страны среди юниоров (2023).
