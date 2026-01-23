 Перейти к основному контенту
Спорт
Спорт⁠,
0

Малкин заявил, что не будет завершать карьеру в конце сезона

Малкин: «Я никогда не говорил, что собираюсь завершать карьеру»
Форвард выразил желание продолжить выступления в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» и надеется, что его потенциал оценят
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не собирается завершать карьеру. Об этом сообщает The Athletic.

Свое заявление он сделал после победной игры с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2), которую «Пингвинз» начали, забив три шайбы за 37 секунд — это самые быстрые три гола, которые когда-либо были забиты в ворота «Ойлерз». В этой игре Малкин набрал два очка (гол + пас).

«Я никогда не говорил, что хочу уйти на пенсию. <...> Я прекрасно себя чувствую. <...> Я стараюсь изо всех сил, потому что знаю, что хочу отыграть еще один сезон. Я хочу показать, что я все еще хороший игрок. Я хочу, чтобы все увидели, что я могу играть и в следующем году. Это моя цель на данный момент», — заявил Малкин.

Ранее 39-летний хоккеист заявлял, что хочет завершить карьеру в «Питтсбург Пингвинз».

Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга», в основной команде он дебютировал в сезоне 2003/04 и за три сезона набрал 160 очков, выиграв с командой медали чемпионата России и «Золотой шлем».

На драфте НХЛ 2004 года он был выбран под вторым номером «Питтсбург Пингвинз» и дебютировал в лиге в октябре 2006 года. В составе сборной России впервые вышел на площадку в 2005 году и завоевал семь медалей чемпионатов мира: два золота (2012, 2014), два серебра (2010, 2015) и три бронзы (2005, 2007, 2019).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ в 35 проведенных матчах он набрал 39 очков (12 голов и 27 передач). Его нынешний контракт с «Пингвинз» истекает по окончании сезона.

«Питтсбург» одержал третью победу подряд и, набрав 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Эдмонтон» с 58 баллами располагается на второй строчке Тихоокеанского дивизиона на Западе.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей НХЛ Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз
