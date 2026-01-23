Малкин заявил, что не будет завершать карьеру в конце сезона
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не собирается завершать карьеру. Об этом сообщает The Athletic.
Свое заявление он сделал после победной игры с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2), которую «Пингвинз» начали, забив три шайбы за 37 секунд — это самые быстрые три гола, которые когда-либо были забиты в ворота «Ойлерз». В этой игре Малкин набрал два очка (гол + пас).
«Я никогда не говорил, что хочу уйти на пенсию. <...> Я прекрасно себя чувствую. <...> Я стараюсь изо всех сил, потому что знаю, что хочу отыграть еще один сезон. Я хочу показать, что я все еще хороший игрок. Я хочу, чтобы все увидели, что я могу играть и в следующем году. Это моя цель на данный момент», — заявил Малкин.
Ранее 39-летний хоккеист заявлял, что хочет завершить карьеру в «Питтсбург Пингвинз».
Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга», в основной команде он дебютировал в сезоне 2003/04 и за три сезона набрал 160 очков, выиграв с командой медали чемпионата России и «Золотой шлем».
На драфте НХЛ 2004 года он был выбран под вторым номером «Питтсбург Пингвинз» и дебютировал в лиге в октябре 2006 года. В составе сборной России впервые вышел на площадку в 2005 году и завоевал семь медалей чемпионатов мира: два золота (2012, 2014), два серебра (2010, 2015) и три бронзы (2005, 2007, 2019).
В текущем регулярном чемпионате НХЛ в 35 проведенных матчах он набрал 39 очков (12 голов и 27 передач). Его нынешний контракт с «Пингвинз» истекает по окончании сезона.
«Питтсбург» одержал третью победу подряд и, набрав 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Эдмонтон» с 58 баллами располагается на второй строчке Тихоокеанского дивизиона на Западе.
