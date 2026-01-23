Шнайдер проиграла первой ракетке Украины на Australian Open

Россиянка проиграла украинке Свитолиной в двух сетах — 6:7 (4:7), 3:6

Диана Шнайдер (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиой в матче третьего круга Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился победой в двух сетах украинки со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

В предыдущих раундах Шнайдер победила Барбору Крейчикову и Талию Гибсон, а Свитолина обыграла Кристину Букшу и Линду Климовицову.

Украинская теннисистка является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, победительницей 18 турниров WTA, Итогового турнира WTA (2018). В данный момент она занимает 12-е место в рейтинге WTA и является первой ракеткой Украины.

Следующей соперницей украинской спортсменки в 1/8 финала будет победительница пары Мирра Андреева (Россия) — Елена Габриэла Рузе (Румыния).

Шнайдер в четвертый раз принимает участие в Australian Open, в мировом рейтинге она занимает 22-е место.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.