Рублев проиграл в третьем круге Australian Open

Российский теннисист уступил в трех сетах аргентинцу Франсиско Серундоло, который занимает 21-е место в рейтинге ATP

Андрей Рублев (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 28-летний россиянин, 13-й сеяный, уступил аргентинцу Франсиско Серундоло, 21-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

В 1/8 финала Серундоло сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Рублев занимает 15-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету 17 титулов ATP. На Australian Open он трижды доходил до 1/4 финала (2021, 2023, 2024). В прошлом году россиянин уступил в Австралии в первом круге.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.