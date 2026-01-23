Рублев проиграл в третьем круге Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 28-летний россиянин, 13-й сеяный, уступил аргентинцу Франсиско Серундоло, 21-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.
В 1/8 финала Серундоло сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Рублев занимает 15-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету 17 титулов ATP. На Australian Open он трижды доходил до 1/4 финала (2021, 2023, 2024). В прошлом году россиянин уступил в Австралии в первом круге.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине