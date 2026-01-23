Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме и побил клубный рекорд

Капризов принес «Миннесоте» победу над «Детройтом» 4:3 ОТ и побил клубный рекорд

Капризов принес «Миннесоте Уайлд» победу над «Детройт Ред Уингз» голом в овертайме (4:3), установив при этом новый клубный рекорд по шайбам, забитым на первой минуте дополнительного времени

Кирилл Капризов (Фото: David Berding / Getty Images)

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал автором победной шайбы в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (4:3). Эта шайба позволила хоккеисту установить новый рекорд в истории клуба.

Хоккеист забросил две шайбы — на 18-й и 61-й минутах, а также отдал результативную передачу. Матс Цуккарелло также отметился дублем, забив обе шайбы в начале третьего периода. За «Детройт» два гола забил Лукас Рэймонд, также отличился Джеймс ван Римсдайк.

По данным пресс-службы НХЛ, победный бросок Капризова стал для него третьим голом, забитым на первой минуте овертайма за время выступлений в «Миннесоте». Этот результат позволил ему обойти защитника Мэтта Дамбу и установить новый клубный рекорд по данному показателю.

Кроме того, Капризов стал четвертым игроком в истории «Миннесоты Уайлд», забившим 30 победных голов за карьеру, присоединившись к Мариану Габорику (43), Заку Паризе (39) и Микко Койву (33).

До перехода в «Миннесоту» в 2020 году Капризов выступал за «Салават Юлаев» и ЦСКА в КХЛ. В сезоне 2018/2019 в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и стал лучшим снайпером лиги.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 52 матча, набрав 62 (27+35) очка. «Миннесота Уайлд» с 67 очками занимает второе место в Центральном дивизионе Западной конференции. «Детройт Ред Уингз» с таким же количеством очков сохраняет лидерство в Атлантическом дивизионе Восточной конференции.