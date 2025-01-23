Азербайджан попросил МОК выдать новые медали Олимпиады вместо облезших
Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана сообщил, что обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой заменить спортсменам медали Игр в Париже из-за ухудшения их качества.
В Париже сборная Азербайджана выиграла два золота (дзюдо), два серебра (тхэквондо, бокс) и три бронзы (спортивная борьба).
Жалобы на облезшие медали стали поступать от призеров парижской Олимпиады еще в августе, в частности от американского скейтбордиста Найджи Хьюстона и французского пловца Максима Груссе.
La Lettre 13 января писало, что спортсмены вернули уже более 100 испорченных наград, которые изготовил Парижский монетный двор.
Издание объясняло проблемы с покрытием медалей (которое трескается и облезает) заменой одного из компонентов — оксида хрома, использование которого ограничивают в ЕС из-за токсичности.
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