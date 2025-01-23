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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Азербайджан попросил МОК выдать новые медали Олимпиады вместо облезших

Азербайджан попросил МОК дать спортсменам новые медали Олимпиады вместо облезших
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сборная Азербайджана выиграла в Париже семь наград, спортсмены пожаловались в Национальный олимпийский комитет на их качество. Ранее издание La Lettre писало, что организаторам вернули более сотни бракованных медалей
Азербайджанский борец Магомедхан Магомедов на Олимпиаде в Париже (слева)
Азербайджанский борец Магомедхан Магомедов на Олимпиаде в Париже (слева) (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана сообщил, что обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой заменить спортсменам медали Игр в Париже из-за ухудшения их качества.

В Париже сборная Азербайджана выиграла два золота (дзюдо), два серебра (тхэквондо, бокс) и три бронзы (спортивная борьба).

Фото: Олимпийский комитет Азербайджана
Фото: Олимпийский комитет Азербайджана

Жалобы на облезшие медали стали поступать от призеров парижской Олимпиады еще в августе, в частности от американского скейтбордиста Найджи Хьюстона и французского пловца Максима Груссе.

La Lettre 13 января писало, что спортсмены вернули уже более 100 испорченных наград, которые изготовил Парижский монетный двор.

Издание объясняло проблемы с покрытием медалей (которое трескается и облезает) заменой одного из компонентов — оксида хрома, использование которого ограничивают в ЕС из-за токсичности.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Азербайджан
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