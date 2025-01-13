La Lettre узнала о сотне возвращенных из-за брака медалей Игр-2024
Недовольные спортсмены вернули более 100 бракованных медалей Игр 2024 года в Париже, что привело к увольнению трех человек из руководящего состава Парижского монетного двора, отвечавших за производство и качество, пишет La Lettre.
Первые жалобы на облезшие бронзовые медали поступили еще в августе, в частности от американского скейтбордиста Найджи Хьюстона и французского пловца Максима Груссе. Еще один пловец сборной Франции, Клеман Секки, сравнивал свою медаль с «крокодиловой кожей».
Организаторы пообещали заменить награды.
В середине августа гендиректору монетного двора Марку Шварцу пришлось отзывать из отпуска подчиненных.
Парижский монетный двор столкнулся с подобными проблемами еще в 2023 году, когда Huawei вернул партию более чем из 12 тыс. медалей, предназначенных для поощрения сотрудников, из-за появления трещин.
Проблемы с покрытием медалей связаны с тем, что пришлось срочно искать замену одному из компонентов — оксиду хрома, использование которого ограничивают в ЕС из-за токсичности.
Медали Игр-2024 изготовлены по дизайну ювелирного дома Chaumet, в центре каждой из них находится шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни.
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