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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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La Lettre узнала о сотне возвращенных из-за брака медалей Игр-2024

La Lettre: призеры Игр-2024 вернули более ста бракованных медалей
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Проблемы с покрытием медалей Игр, которые начали быстро облезать, возникли из-за срочной замены одного из компонентов. Спортсмены вернули уже более сотни наград, а три руководителя Парижского монетного двора были уволены
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Недовольные спортсмены вернули более 100 бракованных медалей Игр 2024 года в Париже, что привело к увольнению трех человек из руководящего состава Парижского монетного двора, отвечавших за производство и качество, пишет La Lettre.

Первые жалобы на облезшие бронзовые медали поступили еще в августе, в частности от американского скейтбордиста Найджи Хьюстона и французского пловца Максима Груссе. Еще один пловец сборной Франции, Клеман Секки, сравнивал свою медаль с «крокодиловой кожей».

Организаторы пообещали заменить награды.

В середине августа гендиректору монетного двора Марку Шварцу пришлось отзывать из отпуска подчиненных.

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Парижский монетный двор столкнулся с подобными проблемами еще в 2023 году, когда Huawei вернул партию более чем из 12 тыс. медалей, предназначенных для поощрения сотрудников, из-за появления трещин.

Проблемы с покрытием медалей связаны с тем, что пришлось срочно искать замену одному из компонентов — оксиду хрома, использование которого ограничивают в ЕС из-за токсичности.

Медали Игр-2024 изготовлены по дизайну ювелирного дома Chaumet, в центре каждой из них находится шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни.

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