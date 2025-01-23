Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило СКА в КХЛ

Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 у СКА и победило

СКА к середине матча вел 3:0, но потом пропустил пять голов. Тренер «Динамо» Алексей Кудашов одержал 350-ю победу в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Московское «Динамо» одержало волевую победу над петербургским СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Матч в Санкт-Петербурге закончился победой гостей со счетом 5:3 (0:0, 2:3, 3:0).

СКА вел со счетом 3:0 к 28-й минуте благодаря голам Михаила Григоренко (21), Арсения Грицюка (22) и Ильи Карпухина (28).

«Динамо» во втором периоде успело забросить две шайбы — отличились Дилан Сикьюра (30) и Седрик Пакетт (37). В заключительной трети матча гости забили еще три раза — голы на счету Артема Швец-Рогового (42), Артема Чернова (47) и Артема Ильенко (59).

«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, СКА — шестое.