Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 у СКА и победило
Московское «Динамо» одержало волевую победу над петербургским СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Матч в Санкт-Петербурге закончился победой гостей со счетом 5:3 (0:0, 2:3, 3:0).
СКА вел со счетом 3:0 к 28-й минуте благодаря голам Михаила Григоренко (21), Арсения Грицюка (22) и Ильи Карпухина (28).
«Динамо» во втором периоде успело забросить две шайбы — отличились Дилан Сикьюра (30) и Седрик Пакетт (37). В заключительной трети матча гости забили еще три раза — голы на счету Артема Швец-Рогового (42), Артема Чернова (47) и Артема Ильенко (59).
«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, СКА — шестое.
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