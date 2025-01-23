Черчесов оценил отношение иностранцев к российскому футболу
Станислав Черчесов заявил в колонке на сайте «Спорт-Экспресса», что за годы работы за рубежом понял, что к россиянам там относятся иногда «немного неуважительно», потому что «то, что там табу, у нас можно» и вопрос в организации российского футбола в целом.
Черчесов отметил, что такими впечатлениями может поделиться не только он, но и Сергей Юран, Леонид Слуцкий, Андрей Аршавин и другие, кто работал на Западе.
По словам Черчесова, он не понимает «целой эпидемии» неявок латиноамериканских легионеров в команды после отпусков. Ранее на сборы клубов вовремя не явились Бителло («Динамо»), Виктор Мендес («Крылья Советов») и Хорди Томпсон («Оренбург»).
«Это и в европейских клубах бывает, но контракты должны выполняться. Не прибыл вовремя на сбор — получи серьезный штраф. У меня в «Спартаке» пару раз такое происходило — люди, расставшись с деньгами, в следующий раз появлялись вовремя», — сказал Черчесов.
Тренер вспомнил, как в «Ференцвароше» ему не повысили зарплату «ни на евро» даже после трех трофеев и успеха в еврокубках, «потому что есть контракт».
«А здесь кто-то случайно или не случайно что-то забил в первой части чемпионата — и сразу поднимается ажиотаж», — сказал Черчесов, отметив, что каждый клуб должен иметь «контрольный пакет акций» в плане своих шагов.
Черчесов в прошлом году возглавил сборную Казахстана. В качестве тренера он в разные годы работал в клубах из Австрии, Венгрии и Польши, московском «Спартаке» и сборной России.
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