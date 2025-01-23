Черчесов оценил отношение иностранцев к российскому футболу

Черчесов: за рубежом к нам иногда относятся немного неуважительно

По мнению Черчесова, в российском футболе допускается то, что является табу за границей. Тренер, в частности, раскритиковал массовые случаи неявки легионеров на сборы без серьезных последствий, а также попытки давления на клубы

Станислав Черчесов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Станислав Черчесов заявил в колонке на сайте «Спорт-Экспресса», что за годы работы за рубежом понял, что к россиянам там относятся иногда «немного неуважительно», потому что «то, что там табу, у нас можно» и вопрос в организации российского футбола в целом.

Черчесов отметил, что такими впечатлениями может поделиться не только он, но и Сергей Юран, Леонид Слуцкий, Андрей Аршавин и другие, кто работал на Западе.

По словам Черчесова, он не понимает «целой эпидемии» неявок латиноамериканских легионеров в команды после отпусков. Ранее на сборы клубов вовремя не явились Бителло («Динамо»), Виктор Мендес («Крылья Советов») и Хорди Томпсон («Оренбург»).

«Это и в европейских клубах бывает, но контракты должны выполняться. Не прибыл вовремя на сбор — получи серьезный штраф. У меня в «Спартаке» пару раз такое происходило — люди, расставшись с деньгами, в следующий раз появлялись вовремя», — сказал Черчесов.

Тренер вспомнил, как в «Ференцвароше» ему не повысили зарплату «ни на евро» даже после трех трофеев и успеха в еврокубках, «потому что есть контракт».

«А здесь кто-то случайно или не случайно что-то забил в первой части чемпионата — и сразу поднимается ажиотаж», — сказал Черчесов, отметив, что каждый клуб должен иметь «контрольный пакет акций» в плане своих шагов.

Черчесов в прошлом году возглавил сборную Казахстана. В качестве тренера он в разные годы работал в клубах из Австрии, Венгрии и Польши, московском «Спартаке» и сборной России.