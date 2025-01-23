 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарасова увидела в нападках украинского фигуриста желание прославиться

Тарасова: украинский фигурист осудил допуск россиян, чтобы о нем узнали
Выступающий за США харьковчанин Вадим Колесник осудил решение ISU допустить россиян на олимпийский отбор. Татьяна Тарасова считает, что он просто хочет известности, а Светлана Журова — что фигурист боится конкуренции
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Выступающий за США украинский фигурист Вадим Колесник должен добиваться известности на льду, а не за счет высказываний против допуска россиян, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Колесник на своей странице в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост против решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян к олимпийскому отбору в нейтральном статусе. Он объяснил свою позицию военными действиями на Украине и допинговыми скандалами в российском спорте.

«А кто он такой? Мне кажется, что ему надо думать о том, как продвинуться на крупных турнирах и какие элементы надо выучить для того, чтобы стать кем-то запоминающимся», — сказала Тарасова.

По ее словам, Колесник и другие иностранцы «делают такие заявления против России больше для того, чтобы узнали их фамилии».

В сборной ответили на сообщения о выборе фигуристов на отбор к Олимпиаде
Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала заявление Колесника «спланированной акцией со стороны Украины».

«Заявление Колесника — это просто элемент недобросовестной конкуренции и попытка убрать сильного соперника в лице России», сказала Журова Vseprosport, добавив, что Колесник после возвращения россиян «еще дальше скатится по турнирной таблице вниз».

Колесник родился в Харькове, а 2017-м переехал в США и выступает в танцах на льду с Эмилией Зингас. Лучшими результатами пары являются пятые места на этапах серии Гран-при и четвертое место на Чемпионате четырех континентов.

В 2020 году Колесник с другой партнершей, Эйвонли Нгуен, выиграли юниорский чемпионат мира и стали вторыми в финале юниорской серии Гран-при.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья

В России второй год подряд продали больше вина, чем водки

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Госдума приняла решение по закону об апартаментах

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Татьяна Тарасова ISU
Материалы по теме
Фигуристы Бойкова и Козловский опровергли информацию о распаде своей пары
Спорт
Тарасова ответила на новость об отказе Трусовой пробиваться на Олимпиаду
Спорт
Канадская чемпионка ОИ назвала справедливым допуск россиян от ISU
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской областиПолитика, 17:32
Глава Тюменской области сообщил о подготовке к новому паводкуОбщество, 17:30
Путин поручил провести ревизию танкерного флота РоссииПолитика, 17:28
Генконсульство на Пхукете не подтвердило эпидемию гриппа на островеОбщество, 17:24
В Карачаево-Черкесии нашли подземную майнинговую фермуКрипто, 17:21
Половина преступлений в Москве оказалась связана с интернетомГород, 17:20
Патрушев счел недостаточной подготовку к ЕГЭ по естественным наукамОбщество, 17:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Клину сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складеОбщество, 17:18
Стало известно, ради какого разговора Путин отошел с заседанияПолитика, 17:17
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Официальный курс доллара США вырос почти на ₽1 и превысил ₽99Инвестиции, 17:12
Сбербанк предложил отменить тестирование по облигациям-флоатерамИнвестиции, 17:04
Тарасова увидела в нападках украинского фигуриста желание прославитьсяСпорт, 16:59
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБИнвестиции, 16:57