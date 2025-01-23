Тарасова увидела в нападках украинского фигуриста желание прославиться

Тарасова: украинский фигурист осудил допуск россиян, чтобы о нем узнали

Выступающий за США харьковчанин Вадим Колесник осудил решение ISU допустить россиян на олимпийский отбор. Татьяна Тарасова считает, что он просто хочет известности, а Светлана Журова — что фигурист боится конкуренции

Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Выступающий за США украинский фигурист Вадим Колесник должен добиваться известности на льду, а не за счет высказываний против допуска россиян, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Колесник на своей странице в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост против решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян к олимпийскому отбору в нейтральном статусе. Он объяснил свою позицию военными действиями на Украине и допинговыми скандалами в российском спорте.

«А кто он такой? Мне кажется, что ему надо думать о том, как продвинуться на крупных турнирах и какие элементы надо выучить для того, чтобы стать кем-то запоминающимся», — сказала Тарасова.

По ее словам, Колесник и другие иностранцы «делают такие заявления против России больше для того, чтобы узнали их фамилии».

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала заявление Колесника «спланированной акцией со стороны Украины».

«Заявление Колесника — это просто элемент недобросовестной конкуренции и попытка убрать сильного соперника в лице России», сказала Журова Vseprosport, добавив, что Колесник после возвращения россиян «еще дальше скатится по турнирной таблице вниз».

Колесник родился в Харькове, а 2017-м переехал в США и выступает в танцах на льду с Эмилией Зингас. Лучшими результатами пары являются пятые места на этапах серии Гран-при и четвертое место на Чемпионате четырех континентов.

В 2020 году Колесник с другой партнершей, Эйвонли Нгуен, выиграли юниорский чемпионат мира и стали вторыми в финале юниорской серии Гран-при.