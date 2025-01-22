 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В сборной ответили на сообщения о выборе фигуристов на отбор к Олимпиаде

Чайковская: по фигуристам на олимпийский отбор еще ничего не решили
Ранее в среду «Матч ТВ» сообщил, что федерация определилась по участникам олимпийского отбора в трех дисциплинах из четырех. Главный тренер сборной Чайковская опровергла информацию и попросила «не придумывать»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

По представителям России на отборочном турнире к Олимпиаде еще ничего не решили, заявила Sport24 главный тренер сборной Елена Чайковская.

Она призвала «не придумывать» список на олимпийский отбор.

Гендиректор Федерации фигурного катания (ФФККР) Александр Коган также сказал ТАСС, что утвержденного федерацией списка «еще не существует» и он будет только к 28 февраля.

Ранее в среду «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что федерация планирует отправить на отбор в Пекин одиночницу Аделию Петросян, спортивную пару Анастасия Мишина / Александр Галлямов и танцевальный дуэт Александра Степанова / Иван Букин.

Все они стали победителями декабрьского чемпионата России в Омске. Кандидата в мужском катании, по данным телеканала, определят после финала Гран‑при России (14-16 февраля в Красноярске).

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в сентябрьском квалификационном турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, список участников должен быть подан до конца февраля. Командный турнир на Олимпиаде россияне пропустят.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада-2026
Материалы по теме
Фигуристы Бойкова и Козловский опровергли информацию о распаде своей пары
Спорт
Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам
Спорт
Фигурист Угожаев выиграл чемпионат России по прыжкам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 21 янв, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 21 янв, 18:01
Три клуба РПЛ отменили товарищеские матчи из-за ливней в ТурцииСпорт, 18:38
Нашлись уцелевшие биткоины Silk Road. Их цена выросла в 1000 разКрипто, 18:34
В сборной ответили на сообщения о выборе фигуристов на отбор к ОлимпиадеСпорт, 18:29
Kan опроверг заявления Украины о передаче Израилем российского оружияПолитика, 18:29
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:23
Захарова отреагировала на запрет вешать флаги ЛГБТ на посольствах СШАПолитика, 18:22
Официальный курс доллара США упал ниже ₽99 впервые за два месяцаИнвестиции, 18:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
Свердловское ГУФСИН опровергло, что заключенным разрешили заводить котовОбщество, 18:07
Из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» откачали половину грузаОбщество, 17:57
Госдума окончательно отклонила проект закона об апартаментахНедвижимость, 17:54
Путин назвал успешным 2024 год для российской экономикиЭкономика, 17:45
Молдавия отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2025»Общество, 17:43
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 17:41