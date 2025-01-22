В сборной ответили на сообщения о выборе фигуристов на отбор к Олимпиаде
По представителям России на отборочном турнире к Олимпиаде еще ничего не решили, заявила Sport24 главный тренер сборной Елена Чайковская.
Она призвала «не придумывать» список на олимпийский отбор.
Гендиректор Федерации фигурного катания (ФФККР) Александр Коган также сказал ТАСС, что утвержденного федерацией списка «еще не существует» и он будет только к 28 февраля.
Ранее в среду «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что федерация планирует отправить на отбор в Пекин одиночницу Аделию Петросян, спортивную пару Анастасия Мишина / Александр Галлямов и танцевальный дуэт Александра Степанова / Иван Букин.
Все они стали победителями декабрьского чемпионата России в Омске. Кандидата в мужском катании, по данным телеканала, определят после финала Гран‑при России (14-16 февраля в Красноярске).
Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в сентябрьском квалификационном турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, список участников должен быть подан до конца февраля. Командный турнир на Олимпиаде россияне пропустят.
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