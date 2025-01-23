Биатлонистка Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России
Биатлонистка Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на 15 км на чемпионате России в Демино (Ярославская область).
Сливко с двумя промахами на огневых рубежах преодолела дистанцию за 45 минут 1,3 секунды.
Второй стала Анастасия Шевченко, которая проиграла Сливко 22,3 секунды, но на секунду опередила бронзового призера Викторию Метелю. Обе допустили по промаху.
После победы Сливко сказала в эфире «Матч ТВ», что «хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку».
«Ошибки на второй лежке были, немного не сориентировалась. А так, уходила с отставанием и отдала все силы», — отметила биатлонистка.
Российские биатлонисты отстранены от международных турниров с 2022 года.
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